تخريج 30 مبرمجاً في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

شهد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حفل تخريج 30 مبرمجاً، من خريجي الدفعة الأولى من منتسبي الشرطة، ضمن «مبادرة 100 مبرمج»، والتي تبناها مجلس شباب شرطة الشارقة، بالتعاون مع كُليات التقنية العليا بالإمارة.

وحضر الحفل العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا.

وأكد الشامسي في كلمة له بحفل التخريج أن تنظيم القيادة العامة لشرطة الشارقة لهذا البرنامج الهام، جاء إدراكاً منها بأهمية النهوض بدورِها الريادي في تأهيل وتطوير وتنمية الكوادر البشرية في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة، وفق أفضل الممارسات العالمية.