حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل الهند

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الدكتور أمان بوري قنصل عام جمهورية الهند، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند، وأطر الشراكة الاستراتيجية التاريخية بين البلدين. من جانبه عبر سعادة الدكتور أمان بوري، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال. حضر اللقاء سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي.