رئيس جمهورية القمر يستقبل سفير الدولة

موروني (وام)

استقبل فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة بقصر بيت السلام في العاصمة موروني، سعيد محمد سعيد مرشد المقبالي سفير الدولة لدى جمهورية القمر المتحدة وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في كافة المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد فخامته بعمق العلاقات التي تربط جزر القمر بدولة الإمارات، مؤكداً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتضافر الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار والرفاه للشعبين الشقيقين.

من جانبه أكد سفير الدولة أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.