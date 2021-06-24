ميثاء آل نهيان: المرأة الإماراتية مخلصة في العمل

أبوظبي (الاتحاد)

‏أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية برهنت على ما تمتلكه من مهارات وخبرات، وجسدت بطموحاتها خير مثال للإخلاص والإتقان في العمل، عبر مساهمتها الفعالة في مسيرة نهضة دولة الإمارات وريادتها، تتويجاً لنتاج الاستثمار الحكيم للقيادة الرشيدة، والتي قدمت سبل الدعم كافة للمرأة نحو تمكينها وتفعيل مشاركتها في مختلف القطاعات.

‏جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته المؤسسة، أمس، تحت عنوان: «طموح تحدى المألوف»، مع المهندسة هدى المطروشي، والتي تعد أول فتاة إماراتية ميكانيكية تدخل مجال إصلاح السيارات عبر ورشة «إيميكس» لخدمة السيارات، حيث أدار اللقاء الإعلامي فهد هيكل.

وأشارت الشيخة ميثاء بنت أحمد إلى أن اتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهدى المطروشي خلال الفترة الماضية، يمثل مبادرة طيبة تعكس حرص سموه ومتابعته الحثيثة، واهتمامه البالغ الذي يوليه لأبناء وبنات الإمارات من المبدعين والمتميزين.

‏ومن جهتها، تحدثت هدى المطروشي، عن مسيرتها في مجال ورش إصلاح السيارات، حيث أشارت إلى شغفها الشديد وحبها للاطلاع على السيارات واستكشاف الأعطال منذ فترة طويلة، وحرصها على زيارة الورش في أوقات الفراغ ونهاية الأسبوع، لاكتساب المزيد من المعرفة حول أبرز الأعطال التي تتعرض لها المركبات وسبل إصلاحها ولمراقبة كيفية العمل في الورش.