برامج تدريبية لموظفي الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر يوليو المقبل، والتي تستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة في الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية. وتعقد الدائرة 29 برنامجاً تدريبياً بنظام «التدريب عن بُعد».

وتتمثل البرامج في: البروتوكول وفنون التشريفات والإيتكيت الدبلوماسي، والقيادة القائمة على القيم والتأثير الإيجابي، والذكاء الاصطناعي طريق المستقبل، واستراتيجيات التحول للحكومة الذكية، والإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية، والتحرر من رهبة الإلقاء، والشخصية القيادية في برامج التميز المؤسسي،وغيرها.