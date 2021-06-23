«نور دبي» تستعرض جهودها المتميزة في مكافحة العمى

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الصحة العربي 2021 تستعرض مؤسسة «نور دبي» جهودها المتميزة وإنجازاتها المتعددة في مكافحة العمى، من خلال حزمة من مشاريعها وبرامجها العلاجية والوقائية، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 27 مليون شخص حول العالم يمثلون 18 دولة.

كما نفذت المؤسسة برنامج عيادة العيون المتنقلة لتوفير الفحوص والاستشارات الطبية لفئات المجتمع المحلي، والتي استفاد منها 29.000 شخص منذ إطلاق البرنامج عام 2014.

وقالت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة «نور دبي» إن المؤسسة تستعرض خلال منصتها بمعرض الصحة العربي جهودها المستمرة لمكافحة العمى بمختلف دول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضافت: «قامت المؤسسة عام 2016م بإطلاق برنامج علاجي في الدولة لتوفير التمويل للمقيمين من ذوي الدخل المحدود لعلاج أمراض العيون المعسرة، حيث يتضمن البرنامج علاج اعتلال شبكية السكري، وعمليات الماء الأبيض أو إصابات حوادث العيون، وغيرها من أمراض العيون المعسرة».

وأشارت إلى أن البرنامج تمكن خلال الأربع سنوات الماضية من علاج 230 حالة مرضية داخل الدولة.

كما نفذت المؤسسة برنامجاً علاجياً لمكافحة العمى في المناطق النائية في قارتي آسيا وأفريقيا، حيث نجحت بتوفير 287.306 فحوص طبية، وإجراء 29.474 عملية جراحية، وتوزيع 67.642 نظارة طبية منذ عام 2008.

كما استطاعت مؤسسة «نور دبي» من خلال مخيماتها توفير الخدمات العلاجية والوقائية لمحتاجيها من المرضى، حيث تهدف مخيمات «نور دبي» إلى دعم التنمية الاقتصادية في الدول المستفيدة من خدماتها.

وقالت الدكتور منال تريم : إن المؤسسة تستعرض ضمن منصتها بمعرض الصحة العربي مسيرتها الناجحة في مكافحة الأمراض الاستوائية من خلال برنامج «القضاء على التراخوما» في إقليم «أمهرة» في شمال إثيوبيا، حيث تمكنت المؤسسة من خلال السنوات الثماني الماضية من توزيع 87 مليون جرعة من الأدوية ضمن برنامج الوقاية من انتشار المرض والسيطرة على تفشي المرض في 29% من المناطق الموبوءة في «أمهرة» بإثيوبيا، حيث استفاد من خدمات المؤسسة 18.721.151 مريضاً.