«الوطني» يشارك في حلقة نقاشية حول دور البرلمانيين

أبوظبي (الاتحاد)

شارك عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في الحلقة النقاشية الافتراضية التي عقدت أمس حول دور البرلمانيين في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتحدث في الحلقة النقاشية كل من المستشار الدكتور محمد الكمالي نائب رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، والدكتور عمر مكي المنسق القانوني الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة سما سلطان الشاوي المستشار القانوني في مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدبي.

وقال المستشار الدكتور محمد الكمالي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية خاصة للقانون الدولي الإنساني، وأنها من أوائل الدول التي شكلت لجنة وطنية لدعم هذا الجانب، وتستضيف المركز الإقليمي للدول العربية لتدريب الدبلوماسيين العرب لهذا القانون، كما أنها من ضمن الدول التي قبلت باختصاص اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق، وكذلك من الدول القليلة التي لديها قانون الجرائم الدولية، وحريصة على الانضمام لمعظم الاتفاقيات الدولية التي تنظم مسائل القانون الدولي الإنساني.

وأكد أهمية الحلقة النقاشية التي عقدت بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لارتباط القانون بالاختصاص الدستوري للمجلس المتمثل في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين.

بدوره، عرض الدكتور عمر مكي المصادر الأساسية للقانون الدولي الإنساني وتعريفه وتصنيف النزاعات المسلحة، والأشخاص والأعيان المحمية، وقانون حقوق الإنسان، وتنفيذ القانون الدولي الإنساني، والفرق بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتطرقت الدكتورة سما سلطان الشاوي إلى دور البرلمانيين في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، وأهميته عند مناقشة التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء الاختصاصات البرلمانية.