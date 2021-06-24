«صحة أبوظبي»: بدء العلاج بـ«سوتروفيماب» المخصص لـ«كوفيد- 19»

منى الحمودي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لمركز الابحاث والابتكار في دائرة الصحة بأبوظبي، أن العديد من المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» بدؤوا بالفعل في تلقي العلاج بدواء «سوتروفيماب» الأحدث في العالم لعلاج المصابين بفيروس «كوفيد-19».

وقالت لـ«الاتحاد» «سيتم تقديم الدواء الجديد للمرضى المصابين بـ«كوفيد-19» الذين لديهم أعراض خفيفة ومتوسطة ويعانون مخاطر صحية عالية أو الذين يعانون أمراضاً مزمنة. مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض نقص المناعة، بالإضافة لكبار السن، وذلك لمنع الوفيات، وتقليل من حالات دخول المستشفى، حيث أثبت دواء «سوتروفيماب» أنه أكثر فاعلية لدى هؤلاء المرضى.

وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يعتبر فعالاً حتى الآن على جميع سلالات الفيروس المتحورة. منوهةً بأنه وفقاً لأحدث البيانات العلمية التي تم نشرها، إنه يعمل بدرجات متفاوتة على معظم السلالات المعروفة.

أسماء المناعي

وأضافت الدكتورة أسماء المناعي «تعتبر العاصمة الإماراتية أبوظبي، المدينة الأولى في العالم التي تتسلم أول شحنة من عقار «سوتروفيماب»، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس «كوفيدـ19»، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تعطى عن طريق الحقن الوريدي، ويمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معينة ومعرضين لخطر تطور أعراض «كورونا».

وحول تمكن أبوظبي من الحصول على دواء «سوتروفيماب» في غضون ثلاثة أسابيع من الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية في الولايات المتحدة، أوضحت الدكتورة المناعي، أن دائرة الصحة بأبوظبي لديها فريق متخصص يقوم بالبحث عن أي أدوية وأبحاث جديدة يمكن أن تكون واعدة، بما في ذلك الأدوية المضادة للفيروسات واللقاحات والطرق الجديدة لإدارة الوباء، مشيرةً إلى أن فريق البحث المتخصص تواصل مع شركة «جلاكسو سميث كلاين» في وقت مبكر وأعرب عن اهتمام صحة أبوظبي بالحصول على الأدوية بمجرد الموافقة عليها.

وأضافت الدكتورة أسماء:«بفضل جهود فريق دائرة الصحة والمتابعة الحثيثة لأحدث العلاجات المقدمة لمكافحة « كوفيدـ 19» على مستوى العالم، فقد كنا من الأوائل السباقين في الحصول على الدواء وتوفيره في الدولة في غضون ثلاثة أسابيع فقط، وذلك بعد الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء واعتماده من وزارة الصحة ووقاية المجتمع».