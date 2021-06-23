اعتماد دولي لـ «عيادة طب أسنان هيلث بوينت»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت عيادة طب الأسنان في مستشفى «هيلث بوينت» التخصصي، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، على شهادة اعتماد جديدة في مجال السلامة وجودة الرعاية الصحية من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية (ACHSI)، لتغدو العيادة بذلك من أوّل العيادات ومراكز الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنال مثل هذا الاعتماد.

وأعربت الدكتورة مي أحمد الجابر، المدير الطبي في مستشفى «هيلث بوينت»، عن فخر وسعادة جميع العاملين في المستشفى بالحصول على شهادة الاعتماد من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية، موضحة أن مستشفى «هيلث بوينت» يحرص باستمرار على تقييم مستوى الرعاية التي يقدمها استناداً إلى أعلى المعايير الدولية.

وأضاف الدكتور خالد العامري، استشاري تقويم الأسنان ورئيس قسم طب الأسنان في مستشفى «هيلث بوينت»: نحن سعداء بهذا الاعتماد، لما يمثله من خطوة مهمة نحو تمكين القسم مستقبلاً من توفير برامج الإقامة للخريجين، ودعمهم في مختلف تخصصات طب الأسنان.