مجلس إدارة «الإمارات الصحية» يعقد اجتماعه الثالث للعام الجاري

دبي (الاتحاد)

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تقارير عمل اللجان ومدى جاهزية المنشآت الصحية ومستجدات المشاريع والمبادرات، وتقييم ما تم إنجازه من أعمال تنظيمية وصياغة استراتيجيات ضمن خطة مدروسة في إطارها الزمني وحسب المؤشرات والمعايير المعتمدة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بمواصلة العمل على تعزيز الأداء المؤسسي والخدمات الصحية، بهدف المساهمة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وتوفير خدمات صحية مبتكرة تؤدي إلى تحسين جودة حياة وصحة المجتمع.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري والذي انعقد برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع رفع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المتواصل للقطاع الصحي، وبما تحقق من إنجازات ومكتسبات متميزة للدولة، ثم ناقش الحضور المواضيع المدرجة على أجندة الاجتماع، وآخر مستجدات العمل على إعداد اللوائح الخاصة بالموارد البشرية والمالية للمؤسسة، ومدى جاهزية المنشآت الصحية للمؤسسة لاستقبال المستفيدين من التأمينات الصحية، كما استعرض المجلس أبرز توصيات لجنة السياسات والاستراتيجيات وتوصيات لجنة التدقيق والمخاطر.

وأشار الدكتور محمد سليم العلماء إلى حرص المؤسسة على وضع وتنفيذ خطط العمل المتكاملة وذلك بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال توفير بيئة تنظيمية أكثر فعالية وكفاءة وتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة للمجتمع.

ولفت العلماء إلى أن المشاريع والخدمات التي تعرضها المؤسسة بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في معرض ومؤتمر الصحة العربي، تواكب آخر مستجدات الخدمات الصحية المستقبلية.

من جانبه، أشار الدكتور يوسف محمد السركال إلى أن الاجتماع يأتي في إطار مرحلة التطوير المؤسسي المستمر التي تعتمدها المؤسسة لصياغة سياسات واستراتيجيات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة.