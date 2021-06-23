«أنت مهم» لتعزيز الصحة النفسية للعمال

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، عن استكمال حملة «أنت مهم»، والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر من العام الجاري، والتي تستهدف فئة العمّال، وذلك بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد-19) في إمارة أبوظبي، ويأتي إطلاق الحملة لدعم العمال نفسياً ومعنوياً، والتأكيد على الدور المهم والحيوي لهذه الفئة في دفع المسيرة التنموية الشاملة، وإدراكاً بأهمية توفير بيئة معيشية تحقق التلاحم وقيم التواصل والمساندة لفئات المجتمع كافة.

وقد أستفاد من الحملة في المرحلة الأولى أكثر من 500 ألف عامل في مجمعاتهم السكنية بأبوظبي، في حين تجاوز الوصول الرقمي إلى ما يقارب 5 ملايين عامل، وذلك عبر المنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة، وفي هذه المرحلة تسعى الحملة للوصول إلى 400 شخص من الفئات المستهدفة في التدريب، من خلال مجموعة من البرامج التي تُعنى بتدريب فئات من القطاع الصحي ككل والقطاع التعليمي من أجل أن يمتلكوا القدرة على التواصل مع العمّال ورفع معنوياتهم النفسية، فيما ستشمل المراحل اللاحقة استهداف فئات المعلمين، والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.

وقالت الدكتورة بشرى الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «إن إمارة أبوظبي تُعد بيئة عمل مثالية لاحتضانها العديد من الجنسيات من ذوي الخبرات والمهارات والكفاءات الذين أسهموا في عملية التطور العمراني ومختلف المجالات في أجواء تتسم بالراحة والأمان والحياة الكريمة، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، لافتة إلى أن حملة «أنت مهم» تأتي في إطار النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات تجاه المواطنين والمقيمين على حد سواء».