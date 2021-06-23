«رحمانية الشارقة» يؤكد على العطاء والتواصل المجتمعي

الشارقة (الاتحاد)

أكد مجلس ضاحية الرحمانية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى، خلال اجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه، بدء مرحلة جديدة من العطاء والتنمية والتواصل المجتمعي، وبذل الجهود لمواصلة المبادرات والفعاليات الرامية لتعزيز الروابط الأسرية وتوعية أفراد المجتمع في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ضاحية الرحمانية في مدينة الشارقة مساء أمس الأول، والذي جرى فيه بالاتفاق إعادة انتخاب أحمد عبد الله أحمد المطروشي رئيساً للمجلس، واختيار ماجد أحمد الدرويشي الشامسي نائباً للرئيس.

حضر الاجتماع خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير الدائرة.

وأوضح خميس السويدي أن مجالس الضواحي لها دورها وحضورها ونجاحها الكبير في إمارة الشارقة.

وبدوره، رحب الشيخ ماجد القاسمي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الضاحية بالأعضاء، مؤكداً على ما يقع على عاتقهم من مهام تطوعية في خدمة أهالي الضاحية.