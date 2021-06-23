تعاون «التنمية الأسرية» و«المباركة» لتعزيز كفاءة العمل الاجتماعي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة التنمية الأسرية اتفاقية تعاون مع مؤسسة المباركة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين ونشر الوعي بقضايا الأسرة الإماراتية، من خلال الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وتعزيز الاستقرار الأسري لتحقيق متطلبات حكومة أبوظبي بشأن التنمية الاجتماعية، وتعميق روح الولاء والإبداع والابتكار ضمن برامج وأنشطة مدروسة تهدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتقوي الشراكات المجتمعية لخدمة الأسر.

وقع الاتفاقية الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة المباركة، ومريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، والتي تنص على تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب التي تتفق مع طبيعة ومهام واختصاص الطرفين، وتنفيذ دورات تدريبية مشتركة تسهم في تطوير أداء العاملين، وتنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية ومجالس التوعية.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك: إننا نعتز بهذا التعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في النهوض بالمرأة وإعلاء مكانتها في الخمسين المقبلة، وتترجم توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي نكن لها كل العرفان والامتنان على دورها الرائد في دعم مسيرة المرأة وتمكينها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها في المجتمع، وهو دعم جعل من المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في مسيرة التقدم والازدهار.

وثمنت جهود مؤسسة التنمية الأسرية ورؤيتها الاستشرافية لدور المرأة والأسرة في الخمسين المقبلة، مؤكدة أهمية هذا التعاون ، حيث تمتلك مؤسسة المباركة رصيداً من الخبرات التطبيقية كمؤسسة نفع عام غير ربحية، إذ أطلقت المؤسسة مجموعة من المبادرات والمشاريع المتميزة التي شكلت بصمة في العمل المجتمعي على صعيد تمكين المرأة واليافعين والشباب، ورعاية المواهب.

وقالت مريم محمد الرميثي: «إن هذه الشراكة جاءت ضمن مبادرات«عام الخمسين»، لتعزيز الشراكات والمشاريع بين مؤسسات النفع الاجتماعي لتقديم خدمات اجتماعية تلبي احتياجات جميع الفئات المجتمعية وتطلعات المؤسسة، بما يتوافق مع الرؤية الطموحة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، الرامية إلى حرص وتوجيه المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات المبتكرة والمشاريع والمبادرات للأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أن توقيع هذه المذكرة يسعى إلى تحقيق الأهداف المشتركة، من خلال تأسيس شراكة استراتيجية بين مؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة المباركة بما يكفل رفع كفاءة العمل المشترك بينهما، وتنظيم سبل التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتذليل العقبات التي تعترض تقديم الخدمات التي يشترك الطرفان بشكل أو بآخر في تقديمها إلى الجمهور، بالإضافة إلى التعاون في مجال وضع الخطط والبرامج.

وأكدت حرص المؤسسة على تقديم البرامج والاستشارات النفسية والاجتماعية التي تعود بالنفع العام لبرنامج«المباركة» لتطوير وتمكين اليافعين والشباب.

وقالت الرميثي:«إن تشكيل لجنة من الطرفين تسمى «اللجنة المشتركة» يُعد بمثابة لجنة تنسيقية استشارية مخولة بمتابعة تفعيل اتفاقية التعاون وإصدار التوصيات».