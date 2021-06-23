تحصين نحو 3.2 مليون رأس ماشية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز حملة التحصين السنوية الثانية عشرة 2020-2021 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تمكنت الفرق البيطرية التابعة للهيئة من تحصين حوالي 3.2 مليون رأس من الماشية، وتم استخدام حوالي 6.509.643 جرعة لتحصين الماشية ضد ثلاثة أمراض وبائية عابرة للحدود هي طاعون المجترات الصغيرة، الحمى القلاعية، والكفت.

وتم خلال حملة التحصين استخدام 3.698.652 جرعة لتحصين الماعز، وحوالي 2.738.457 جرعة لتحصين الضأن، مقابل 72.534 جرعة لتحصين الأبقار، حيث تم تنفيذ الحملة الثانية عشرة على ثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى إعطاء الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار، والضأن والماعز، ومرض الكفت للماعز، بالإضافة إلى تحصين الضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما شملت المرحلة الثانية استكمال التحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة، أما المرحلة الثالثة فتضمنت إعطاء الجرعة الثانية للتحصين ضد الحمى القلاعية، والكفت، والتحصين ضد طاعون المجترات الصغيرة.

وقال راشد بالرصاص المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن حملات التحصين التي تنفذها الهيئة بانتظام تستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي والحيلولة دون انتشار الأمراض الوبائية، من خلال رفع مناعة المواشي، ووقايتها من الأمراض بالتحصين، مشيراً إلى أن حملات التحصين السنوية تسبق دائماً مواسم ظهور وتفشي الأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية، ويؤدى ذلك للسيطرة عليها ومنع انتشارها بين المواشي، بالإضافة إلى الحد من استخدام الأدوية البيطرية، واستئصال الأمراض على المدى البعيد، مما يساعد على تنمية الثروة الحيوانية واستدامتها لدعم منظومة الأمن الغذائي.