إعلان أسماء الفائزين بـ«صمم مزرعتك الممكنة بالتكنولوجيا» لطلبة المدارس

دبي (الاتحاد)

أعلن مكتب الأمن الغذائي والمائي عن الفائزين بتحدي «صمم مزرعتك الممكنة بالتكنولوجيا» ضمن مستهدفات كتاب «الأمن الغذائي-رحلتنا الأولى» الذي أصدره المكتب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في يناير الماضي.

جاء ذلك خلال فعالية افتراضية حضرتها معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي وعدد من مسؤولي مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.

ويهدف كتاب «الأمن الغذائي-رحلتنا الأولى» إلى رفع وعي طلبة المدارس حول ملف الأمن الغذائي وأهمية إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الغذاء والزراعة في دولة الإمارات. ويٌجسد الكتاب شخصيات إماراتية شبابية تنطلق خلال الكتاب في رحلة ترتكز على الاستكشاف والابتكار والمغامرة ليتعلموا المزيد عن الأمن الغذائي. كما يهدف الكتاب إلى تشجيع الجيل القادم من الشباب على دراسة تخصصات علمية تتعلق بالأمن الغذائي والزراعة في المستقبل.

لاقت المسابقة تفاعل العديد من الطلبة من مختلف أنحاء الدولة وتم استلام أكثر من 1900 مشاركة، حيث تم اختيار 12 فائزاً منهم ثلاثة احتلوا المراكز الأولى ممن تأهلوا بعد اجتيازهم المراحل التحكيمية المتخصصة.

وقالت معالي مريم المهيري: «تحرص دولة الإمارات على تعزيز أمنها الغذائي ضمن أهم ملفاتها الاستراتيجية في المستقبل، وهو ما يستلزم رفع وعي المجتمع تجاه هذا الملف الحيوي وتأهيل الأجيال الحالية والمستقبلة على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لتحدياتنا الغذائية والزراعية على وجه الخصوص في الدولة. لقد كان الهدف من إطلاق كتاب (الأمن الغذائي: رحلتنا الأولى) إلى التعريف بأهمية الأمن الغذائي والزراعة الحديثة وإشراك طلبة المدارس في ابتكار أدوات جديدة تؤهلهم لإيجاد حلول أكبر في المستقبل».

وحصل الفائزون على جوائز عينية قيمة نظير جهودهم، حيث حصلت الطالبة «أفراح منهاج» من المدرسة الهندية النموذجية الجديدة في دبي على جائزة المركز الأول، فيما حصلت الطالبة «زوي بترويانو» من مدرسة الجالية الأميركية في أبوظبي على جائزة المركز الثاني. وحصلت الطالبة «علياء علي الشميلي» من مدرسة أكاديمية رأس الخيمة الأميركية على المركز الثالث.

وضمت قائمة الفائزين في المراكز الـ9 المتبقية كلا من جان فريلين من المدرسة الفلبينية في دبي، ومهرة محمد حمد الثميري من مدرسة المواهب في أبوظبي، وأمير مبروك من مدرسة بدع المطاوعة في أبوظبي، واليكساندروس من مدرسة ساوث فيو في دبي، وياسر خلف الله من مدرسة العين الإنجليزية في مدينة العين، وعائشة راشد سيف العلي من مدرسة الشارقة الأميركية الدولية في أم القيوين، وعائشة هانيا من مدرسة دلهي الخاصة في دبي، ومجموعة الطلبة «ايكو فارم» من مدرسة كرانلي في أبوظبي، ويمنى إيهاب عبدالقادر محمود من المدارس الأهلية الخيرية في دبي.