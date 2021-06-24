تعاون بين جامعة الإمارات و«أبوظبي للإسكان»

العين (الاتحاد)

وقّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم للتعاون بين الطرفين، لإعداد الخطط والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات العلمية والعملية بين الطرفين لمدة خمس سنوات، وذلك بحضور أحمد بدر القبيسي، المدير التنفيذي لقطاع تخصيص المنافع السكنية، والدكتورة منى المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي بالإنابة، والدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة.

من جانبه أكد بشير المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان: أن الهيئة حريصة على الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية والمعرفية في جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى تبادل الدراسات والأبحاث وتنظيم البرامج التعليمية الاكاديمية المشتركة بما يحقق إيجاد نتائج ومخرجات وحلول مبتكرة تلبي احتياجات الهيئة وبما يصب في مصلحة المتعاملين والخدمات المقدمة لتطوير وتحسين عمل وبرامج الهيئة ورفع كفاءتها».

وقال الدكتور محمد حسن في كلمته خلال توقيع المذكرة عن بُعد: لاشك أن جامعة الإمارات العربية المتحدة، وبما تمتلكه من خبرات أكاديمية نوعية على مستوى عالٍ، وكذلك توافر الموارد البشرية المؤهلة، والبنية الأكاديمية الرائدة والمتميزة على مستوى مؤسسات التعليم العالي في الدولة، قادرة على تشكيل شراكة استراتيجية متميزة مع هيئة أبوظبي للإسكان وفق آليات عمل محددة.