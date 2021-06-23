إكسبو 2020 دبي يضيء قبة الوصل وبرج خليفة احتفالا بتبقي 100 يوم على انطلاق الحدث العالمي

مع تبقي 100 يوم على التقاء العالم في أكبر تجمع ثقافي وحدث عالمي .. أضاء إكسبو 2020 قبة الوصل باستخدام تكنولوجيا العرض فائقة التطور. واحتفاءً بقرب افتتاح أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أضاء أكثر من 250 جهاز عرض بالليزر قبة الوصل، وهي أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة في العالم، لتقدم عرضا مبهرا.

وتتواصل الاحتفالات هذا المساء، حيث تضيء مجموعة إعمار للضيافة، شريك إكسبو الرسمي لخدمات الضيافة والفندقة، برج خليفة الساعة 2020 بتوقيت دولة الإمارات. ويقام إكسبو 2020 بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022، ليفتح أبوابه للترحيب بالزوار من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في صنع عالم جديد على مدى ستة أشهر من الاحتفال بإبداع البشر، وابتكاراتهم وتقدمهم وثقافتهم.