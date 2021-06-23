مبعوث «الصحة العالمية» يكشف لـ«الاتحاد» عن سبب سرعة انتشار سلالة «دلتا» الهندية من «كورونا»

أحمد شعبان (القاهرة)

كشفت الدكتورة مها الرباط وزير الصحة المصري الأسبق والمبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، عن سبب سرعة انتشار السلالة الجديدة المتحورة من «كورونا» والتي أطلق عليها سلالة دلتا الهندية، موضحةً أن خطورة «كوفيد - 19» تكمن في أنه يتحور ويتشكل بسرعة لم نعهدها من قبل في جميع الفيروسات، مؤكدةً أن معظم الفيروسات تتغير في سنوات، أما «كورونا»، فيتغير ويُطور من نفسه خلال أسابيع، حتى ظهرت منه سلالات عديدة خلال الفترة الماضية، ومنها السلالة الهندية والبريطانية والتايلاندية.

وأوضحت مبعوث مدير منظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط لـ«الاتحاد»، أن متحور «دلتا» الهندي أكثر قابلية للانتقال والانتشار بين البشر، خاصة في فئة الشباب من الأنواع السابقة والسلالات والمتحورات التي ظهرت منذ انتشار «الجائحة»، مشددةً على أنه من المرجح أن تؤدي هذه السلالة الهندية «دلتا» إلى لجوء المُصاب بها للعلاج في المستشفى وليس الحظر المنزلي نتيجة لخطورتها وسرعة انتشارها، مؤكدةً أن البيانات الحديثة المتوافرة لدينا حتى الآن تشير إلى أن اللقاحات المتوافرة حالياً فعالة في الوقاية من السلالات الشديدة الناجمة عن المتحورات التي تتطلب علاجاً في المستشفى.

وأضافت «الرباط»: نحتاج إلى مزيد من البيانات والدراسات حول فعالية اللقاحات المختلفة المستخدمة في بلدان العالم ضد المتحورات المختلفة، مشيرةً إلى أن منظمة الصحة العالمية تُراقب بعناية شديدة، من خلال فريق خبراء خاص تم تشكيله لتتبع أداء اللقاحات وفعاليتها بدقة عند استخدامها على مستوى السكان فيما يتعلق بالمتحورات الجديدة والشديدة الخطورة وسريعة الانتشار، مثل سلالة دلتا الهندية، مؤكدة أن دول العالم بحاجة ماسة إلى إجراء التسلسل الجيني للفيروس ومتحوراته جنباً إلى جنب مع توثيق فعالية اللقاح.

وحذرت «الرباط» من أن سلالة دلتا الهندية تُعد من أشرس المتحورات من فيروس «كورونا» حتى الآن نتيجة لسرعة انتشارها، مؤكدةً أن هذه السلالة في طريقها الآن لكي تصبح البديل السائد عالمياً بسبب زيادة قابلية هذا المتحور للانتقال وبالتالي الانتشار، مضيفةً «سلالة دلتا الهندية تنتشر بصورة كبيرة جداً لأن كل الفيروسات من طبعها التحور وتتغير صفتها، وكورونا يتحور أكثر من الفيروسات المعروفة»، مؤكدةً أن التحورات في فيروس كورونا مستمرة، ولن تقف فقط عند السلالة الهندية.

ولفتت إلى أن سلالة دلتا الهندية ساهمت في وجود تحورات أخرى عديدة، مثل السلالة الفيتنامية التي ظهرت في فيتنام مؤخراً، وهذا ما تم اكتشافه من خلال دراسة متابعة التسلسل الجيني للفيروس على المرضى الذين تم اكتشاف المرض لديهم حديثاً.

وشددت على ضرورة استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا» على مستوى العالم، وخاصة من التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، لتقليل سرعة انتشار هذه السلالات بين البشر، مع الالتزام بأخذ اللقاح المتوافر حالياً، والبروتكول الخاص بالعلاج، مؤكدةً أن هذه الإجراءات قادرة على حمايتنا من انتشار الفيروس والسلالات الناتجة عنه.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن المتحور الهندي «دلتا» في طريقه لأن يصبح المُهيمن على العالم، مشيرةً إلى أن بعض علماء البيولوجيا المجهرية أكدوا أن السلالة الهندية تقوم بتقصير الوقت اللازم للانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الشديدة للمرض، وهو ما يقلل الظهور المحتمل للأجسام المضادة الخاصة بجسم الشخص المصاب.