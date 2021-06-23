تطبيق «كوفيد - 19 الإمارات» يقدم حزمة من الخدمات

دبي (الاتحاد)



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مستجدات تطبيق «كوفيد - 19 الإمارات» التطبيق الرسمي الخاص بالإحصائيات والخدمات المتعلقة بالتصدي للفيروس، وذلك ضمن حزمة البرامج والمشاريع المبتكرة التي تشارك فيها الوزارة والمؤسسة في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 الذي يختتم فعاليته، اليوم (الخميس)، مركز دبي التجاري العالمي.ويوفر التطبيق مجموعة واسعة من الخدمات، من أبرزها خدمة حجز المواعيد لأخذ لقاح «كوفيد - 19»، المتاحة للأفراد والعائلات والشركات وكبار السن «التطعيم المنزلي»، وخدمة التقديم على طلب إعفاء من اللقاح، كما يزود التطبيق أفراد المجتمع بمعلومات حول أقرب المراكز الصحية التي تقدم اللقاح وكافة الأخبار والإحصائيات الفعلية داخل الدولة، إلى جانب ما يتضمنه من أرقام ومواقع الخطوط الساخنة لأقرب مراكز التشخيص التابعة للوزارة والمؤسسة.

كما يتميز التطبيق بخاصية التقييم الذاتي والتي يتم من خلالها تصنيف الأعراض إن كانت منخفضة أو متوسطة أوعالية الخطورة، ثم يتم توجيه الأفراد المعرضين للخطر إلى الاختصاصيين الطبيين في الوزارة والمؤسسة لتقديم المشورة الطبية عن بُعد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التطبيق قنوات رقمية لتقديم الدعم النفسي، والعديد من المعلومات والإرشادات العلمية والصحية عن الفيروس وطرق الوقاية منه، وفيديوهات توعية عن الإجراءات الوقائية.

ويمثل التطبيق المتاح على هواتف «آبل» و«أندرويد»، ويتوافر باللغات العربية والإنجليزية والأوردية، قاعدة بيانات تتضمن كافة الإحصائيات المحدثة عن عدد حالات الشفاء والوفيات والإصابات بفيروس «كوفيد - 19» في دولة الإمارات، حيث يتم عرض هذه المعلومات والبيانات في دولة الإمارات والعالم، ما يساهم في تزويد الجهات الصحية العالمية ببيانات دقيقة عن عدد جرعات اللقاح التي تم تقديمها وعدد حالات الإصابات بالفيروس والشفاء منه في دولة الإمارات.

تعزيز معدلات التطعيم

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أهمية تطبيق «كوفيد - 19 الإمارات»، في تعزيز الجهود الرائدة لدولة الإمارات في التعامل مع جائحة «كوفيد - 19» والحد من انتشارها وحماية المجتمع.

ويساهم التطبيق في تسهيل إجراءات تلقي اللقاح لأكبر شريحة في المجتمع من المواطنين والمقيمين، خاصة كبار السن منهم، ما يعزز مستهدفات الحملة الوطنية للتطعيم الرامية إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

ولفت إلى أن سعي المؤسسة والوزارة المتواصل لتفعيل وتعزيز العمل بهذا التطبيق يأتي انطلاقاً من حرصهما على تحقيق التكاملية في كافة الخدمات الصحية التي تقدمها بأشكالها الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتعزيزية من خلال مشاريع صحية وطنية مبتكرة، منوهاً بدور التطبيق في دعم الجهود الوطنية وتحقيق نتائج ريادية عالمية في احتواء الجائحة بفضل الإدارة الحكيمة والرشيدة للقيادة وتوجيهاتها.

منصة توعية

أكدت مباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، مدير إدارة نظم المعلومات الصحية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تطبيق «كوفيد - 19 الإمارات» والذي يشكل المصدر الرسمي لكافة المعلومات عن فيروس «كوفيد - 19» في دولة الإمارات، يهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الفيروس وسبل الوقاية منه.

وأشارت إلى دور التطبيق في تزويد أفراد المجتمع بأحدث الأخبار والحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة المستندة إلى التوصيات والاحتياطات التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن التطبيق يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها المؤسسة والوزارة في هذا المجال والمتمثلة بإطلاقهما منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات عن الفيروس وإطلاق خاصية الطبيب الافتراضي، وذلك بهدف ضمان وصول الإحصائيات والمعلومات الدقيقة لأفراد المجتمع.