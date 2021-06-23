الانتهاء من رصد واعتماد درجات الامتحانات النهائية اليوم

دينا جوني (الاتحاد)

وجّه مديرو النطاق جميع الإدارات المدرسية بالانتهاء من رصد واعتماد درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث ورفعها على النظام الإلكتروني بأسرع وقت ممكن بعد مراجعتها والتدقيق فيها.

وكان الطلبة قد انتهوا من امتحانات نهاية العام الدراسي في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة في السابع عشر من الجاري لجميع المسارات التعليمية. فيما يختتم الطلبة يوم غد الخميس جدول الامتحانات التعويضية التي تستهدف الطلبة الذين تغيبوا عن امتحان نهاية الفصل الدراسي الثالث بعذر مقبول، والذين واجهتهم مشاكل تقنية خلال تطبيق الامتحانات النهائية.

كما تنتهي المدارس يوم غد من رصد واعتماد درجات التقييم التكويني والتقييم الختامي لجميع المواد الدراسية لطلبة المدرسة الإماراتية.

من جهة ثانية، وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي مديري المجالس التعليمية ومديري النطاق، بتنفيذ زيارات للفصول الصيفية الخاصة ببرنامج المهارات الذي أطلقته مؤخراً، وذلك لرصد التغذية الراجعة وقياس أثر البرنامج وجمع البيانات لتحسين وتطوير المبادرة في المستقبل، وتنفيذها بشكل أفضل، مشيرة إلى أن الزيارات تأتي ضمن خطة لمتابعة تطبيق مواد البرنامج في الميدان التربوي.

وأفادت المؤسسة في تعميمها الذي أصدرته قبل أيام بأنها اختارت عدداً من أعضاء فرق الدعم الأكاديمي، الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة واسعتين، لزيارة ودعم الفصول الصيفية في المدارس الحكومية.

ودعت المؤسسة مديري المجالس والنطاق إلى إبلاغ مديري المدارس بمتابعة تطبيق البرنامج، ومشاركة روابط الفصول الدراسية الافتراضية مع فريق الدعم الأكاديمي. وسيقدّم المعلم الأول لقسم اللغة الإنجليزية في جميع المدارس، الدعم اللازم بالتنسيق مع مدير المدرسة، ليتمكّن أعضاء فرق الدعم الأكاديمي من الوصول إلكترونياً إلى الفصول الدراسية التي تم اختيارها.

ويركز البرنامج على أربع مواد دراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والبرمجة، وسيتم التركيز على المهارات الأساسية في اللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للمعايير العالمية المطبّقة في اختبار «بيرلز» الدولي.