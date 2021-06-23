كهرباء الشارقة تنير الشوارع بمنطقتي الساف ومربع 19 بكلباء

الشارقة (الاتحاد) أنجزت إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقتي الساف ومربع 19 بمدينة كلباء من خلال تركيب 282 عمود إنارة و336 كشافاً موفراً للطاقة LED، كما تم تمديد كيبلات وتركيب 8 صناديق إنارة لتخدم المشروع بالمنطقتين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتجنباً لوقوع الحوادث المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة والمظهر الحضاري. وأوضحت المهندسة موزة الزعابي مدير إدارة كلباء، أن مشروعات الإنارة من المشروعات الحيوية والضرورية التي تواصل الهيئة تنفيذها بجميع المناطق من خلال خطة استراتيجية وجدول زمني يتم تطبيقه في عمليات الإنارة في كافة المناطق.