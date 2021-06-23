محمد بن راشد: أهلاً بالعالم في "إكسبو 2020" بدبي

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعالم في إكسبو2020 في دبي أكبر حدث دولي بعد الجائحة. ليبدأ العالم مرحلة جديدة من التعافي.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بـ "تويتر"، "100 يوم عن انطلاقة أكبر تجمع ثقافي عالمي، 100 يوم عن اجتماع 192 دولة في دبي، 100 يوم لانطلاق أكبر حدث دولي بعد الجائحة ليبدأ العالم مرحلة جديدة من تعافيه".

وأضاف سموه، "50 ألف موظف أنجزوا 192 جناحا، 30 ألف متطوع في انتظار التحليق بالحدث بعد 100 يوم، أهلاً بالعالم في إكسبو 2020 في دبي".