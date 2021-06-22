دبي تعلن عن افتتاح أحد أكبر مختبرات تحليل عينات PCR

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، اليوم، مختبر «بيور هيلث» الذي يعد واحدا من أكبر وأحدث مختبرات مطار دبي الدولي الداخلية لتحليل عينات الـPCR.

يأتي افتتاح المختبر في إطار جهود دبي لتعزيز السفر الدولي الآمن وتسريع تعافي قطاع السفر عبر التعاون بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث.

يقع المختبر - الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع - بالقرب من مبنى الركاب 2 وهو مرفق مخصص لتحليل عينات الـPCR السريعة على مدار الساعة، والتي يتم جمعها من المسافرين في مطار دبي الدولي، ويمكنه تحليل ما يقارب الـ 100000 عينة يوميا، وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة باستخدام أحدث معدات اختبار COVID-19 RT-PCR المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية.

وتم تجهيز المختبر بغرف الضغط السلبي والإيجابي وربط التقارير بالمنصات الحكومية، لضمان سهولة تبادل المعلومات بين الهيئات الصحية والتنظيمية وشركات الطيران.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: إن المختبر يمثل صورة رائعة لنهج دبي التعاوني لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة.. وأضاف إنه مع التغيير الجذري في إجراءات السفر حول العالم وإدخال قواعد وبروتوكولات جديدة، بما فيها اختبار PCR، والتي أثرت على تجربة السفر، حرصنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانا وسلاسة مع استيفاء البروتوكولات الصحية المطلوبة نظرا لكوننا المركز الدولي الأكثر ازدحاما في العالم والذي يستعد لزيادة حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها وسيساهم المختبر من خلال إظهار نتائج فحوصات سريعة في تحسين تجربة السفر وتقديم خدمة فريدة كما يتوقعها العالم من دبي. من جانبه أشاد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي بمستوى مختبر «بيور هيلث» وإمكانياته وطاقته الاستيعابية العالية وتجهيزاته الخاصة بالفحص المخبري لــ كوفيد-19 /PCR/.. مؤكدا أن إمكانيات المختبر ستساعد كثيرا في خفض وقت انتظار فحص القادمين إلى دبي عبر مطارها الدولي، وهو الإجراء الذي يعد جزءا أساسيا من نظام الوقاية والحماية المتبع.

وأشار إلى حرص هيئة الصحة بدبي واهتمامها بتوسيع نطاق الفحوصات المخبرية وتنويعها خاصة في المعابر الجوية...معتبرا أن وجود مختبر «بيور هيلث» في مطار دبي الدولي من شأنه تعزيز عمليات الرصد والتقصي والخطوات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها إمارة دبي ضمن إجراءات التصدي لـكوفيد-19. وأكد الكتبي أن «صحة دبي» ستكون داعما مباشرا لجهود مختبر «بيور هيلث»، وسيتم توجيه الإدارات المختصة في الهيئة للتواصل والتعاون مع إدارة المختبر لتسهيل عمله، وتمكينه من أداء مسؤولياته وأدواره على الوجه المرجو.

من جهته أعرب فرحان مالك الرئيس التنفيذي للمجموعة - بيور هيلث عن فخر بيور هيلث بأن تكون الشريك المعتمد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم هذه المبادرة، بصفتها أكبر مشغل للمختبرات في الدولة ومزود رعاية صحية راسخا.

وقال: «نهدف إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على أرض هذه الدولة، وذلك من خلال المساهمة في إنشاء معيار جديد للرعاية الصحية يعود بالنفع على الأشخاص والمجتمعات من حولنا، ومنذ بداية الوباء عملنا باستمرار مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أفضل الحلول للفحوصات، باتباع معايير الجودة الدولية وتقديم النتائج بشكل أسرع لضمان دعم شركائنا في هذه البيئة الديناميكية للغاية».