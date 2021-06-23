نهيان بن مبارك: الإمارات ترحب بالعالم في «إكسبو 2020 دبي»

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لمعرض إكسبو 2020 دبي في قصره أمس، فرديناتد ناجي المفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 دبي.

وفي بداية اللقاء - رحب معاليه بالمفوض العام لجناح رومانيا في إكسبو 2020 ونيكوليتا تيودوروفيتشي قنصل عام رومانيا لدى الدولة، وجرى بحث علاقات التعاون بين دولة الإمارات ورومانيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين وشعبيهما.

وناقش الجانبان مشاركة رومانيا في معرض إكسبو 2020 دبي الحدث الدولي المهم، وتطلع رومانيا إلى استعراض طبيعتها الاستثنائية تحت شعار «الطبيعة الجديدة»، إضافة إلى تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والدبلوماسية فضلاً عن المعارض المؤقتة، وذلك تجسيداً للنمو الاقتصادي المستدام والابتكار والابداع في مختلف المجالات لا سيما العلمية. كما بحث الجانبان مستجدات جائحة «كوفيد19» على الساحة الدولية وجهود البلدين الصديقين في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن دولة الإمارات ورومانيا تربطهما علاقات صداقة تتجسد في التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وقال معاليه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ترحب بدول العالم أجمع في معرض إكسبو2020 دبي للمشاركة في نسخة ملهمة من الحدث الدولي الكبير والمهم، بما يعزز التعاون الدولي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر.

من جهته أكد فرديناتد ناجي حرص بلاده على تقديم مشاركة فاعلة في معرض إكسبو 2020 دبي تتماشى مع أهمية الحدث الدولي وتطلعات الإمارات إلى جعل إكسبو 2020 النسخة الاستثنائية في تاريخ إكسبو، والذي ظهر جلياً في الاستعدادات الفريدة التي ستبهر دول العالم أجمع. الجدير بالذكر أن إكسبو 2020 دبي سيكون أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وستنعقد فعالياته في الفترة الممتدة بين الأول من أكتوبر 2021 و31 مارس 2022 بمشاركة أكثر من 200 جهة، ويدعو الزوار من كل بقاع الأرض للمشاركة في أن نصنع معاً عالماً جديداً على مدى ستة أشهر من الاحتفال بالإبداع والابتكار والتقدم البشري والثقافة.