الإمارات تشارك في «القيادات السياسية النسائية 2021»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطن الاتحادي في القمة الافتراضية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي اختتمت أمس بعنوان: «البناء إلى الأمام: القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، ومثلت الشعبة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي سفيرة المجلس لدى المنتدى.

وقالت ابن ثنية في كلمتها أمام المنتدى: إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً غير مسبوق على مستوى تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، سواء في صناعة القرار السياسي في الدولة أو المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على كافة المستويات.

وتابعت بأن أبرز ما يميز تجربة دولة الإمارات استنادها على تطوير وتهيئة كافة التشريعات التي تمهد الطريق أمام تمكين المرأة، فمنذ تأسيس الدولة كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، ونصّ على حقها في التعليم وشغل الوظائف، والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية، ونرى ذلك جلياً في تشكيلة الحكومة الاتحادية الإماراتية في فبراير 2016م، التي شهدت أكبر تغييرات هيكلية في تاريخها، وضمّت هذه الحكومة 9 وزيرات من إجمالي 31 وزيراً، بنسبة 29%، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، وتستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية.

وأشارت مريم بن ثنية إلى أنه سعياً لتطوير هذه الجهود، أسست حكومة دولة الإمارات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والذي يعمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات العمل في الدولة، والعمل على تحقيق التوازن بينهما أيضاً في مراكز صنع القرار، بما يؤكد على أهمية دور المرأة في صنع السياسات وليس فقط تنفيذها. منوهة بأن المرأة في الإمارات تسهم حالياً بأكثر من 50% من القوى العاملة بعد أن كانت نسبتها لا تتعدى 6.2% في أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، وتشغل 66% من الوظائف الحكومية العامة، كما تشغل 33% من المراكز القيادية في الدولة. وأوضحت أن الدولة تعمل دائماً على استشراف مستقبل المرأة السياسي، حيث تمَّ الإعلان عن استراتيجية النهوض بالمرأة في الإمارات 2015م - 2021م، وهي تتضمن أولويات استراتيجية وأهدافاً مرحلية محددة يمكن التحقق من تنفيذها على أرض الواقع.

وأكدت ابن ثنية أن دولة الإمارات عملت على خلق واقع جديد، تسهم فيه المرأة الإماراتية بالتساوي مع الرجل في المشاركة السياسية وصنع القرار وبناء المستقبل.