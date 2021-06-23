فارس المزروعي: الشيخ زايد أرسى قواعد الاهتمام بالإبل

أبوظبي (الاتحاد)

ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دعم الإبل والجهات والأنشطة التي تعنى برعايتها، وتشجيع المجتمع على اقتناء السلالات الأصيلة، ودعم رياضة سباقات الهجن ومزاينات الإبل التراثية، لتأخذ هذه الممارسات مكانتها اللائقة في حياة المواطنين، إلى جانب تسخير الإمكانات اللازمة لتوفير الخدمات المتخصصة بالإبل ومراكز الأبحاث والتي تسهم في مسـيرة النهضة الشاملة التي تتمتع بها الدولة على الواقع الحضاري وتمسكها بجذورها الضاربة في عمق الصحراء لتوثيق حياة الأجداد وواقعياً لعزيمة القيادة الرشيدة.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للإبل، إن أبناء الإمارات فخورون بانتمائهم إلى حياة البداوة والصحراء ورعاية الإبل، مستذكراً أقوال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي الذي أرسى قواعد الاهتمام في الإبل لما تحمله من بعد تراثي والمكانة والتي تعد رمزاً رئيساً من رموز التراث وثقافي مرتبط بتاريخ دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها، التي كان يرددها «وفاء منا للإبل وما أسدته لأسلافنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت إن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقلاتنا ورحلاتنا، فإننا نهتم بها ونكرمها لسابق أفضالها علينا وعلى أجدادنا».