«الجليلة التخصصي للأطفال» يعيد هيكلة إجراءات «تسلسل الجينوم» بوحدة العناية المركزة

دبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة المتخصص كلياً في طب الأطفال واليافعين، تشكيل فريق توجيهي لدراسة سير عمليات تسلسل الجينوم في وحدة العناية المركزة. يأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقية بين المستشفى وشركة إلومينا نيذرلاندز، خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021، الرائد في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه دبي حتى 24 يونيو.وسيبحث الفريق سبل تطوير معارف مقدمي الرعاية الصحية في مجال علم تسلسل الجينوم عند حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال. كما تهدف الخطوة إلى تحسين سبل استخدام الاختبارات، وتعزيز إدراك الحالات المثلى لاستخدام هذه التقنية، والمؤشرات السريرية والاقتصاديات الصحية لعلم تسلسل الجينوم في البيئات المتخصصة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقدم إلومينا، الشركة الرائدة عالمياً في مجال علم تسلسل الجينوم، خبراتها التقنية في مجال المسابر وأدوات التحليل إلى جانب تدريب فريق المستشفى.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال: «هناك أدلة متزايدة على نجاح إجراءات تسلسل الجينوم في تحسين إمكانية إنقاذ حياة حديثي الولادة والرضّع بصورة سريعة وفعّالة وبتكلفة بسيطة. وشكّل استخدام الجيل الجديد من إجراءات التسلسل تغييراً جذرياً في عالم تشخيص الحالات المعقدة في طب الأطفال، مما سيساهم في تقليل الزمن اللازم للتوصل للتشخيص إلى حدٍ كبير، وتقديم الرعاية الطبية المثالية للأطفال المصابين بأمراض خطيرة».

وأضاف الدكتور العوضي: «بفضل دعم شركائنا والجهات المعنية ستتمكن هذه المجموعة من مواصلة سعيها لتحقيق ابتكارات جديدة في سبيل إنقاذ حياة الأطفال».

وأكدت شركة إلومينا أن دعمها لمجموعة العمل هذه يتماشى مع سعيها لتحقيق توافق علمي ما بين الخبراء حول الممارسات الأفضل في مجال تسلسل الجينوم في وحدات العناية المركزة.

وقال السيد جريج غونزاليس، مدير إلومينا الشرق الأوسط: «يسعدنا التعاون مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال لتقييم إجراءات عملية تسلسل الجينوم، وتوفير المعرفة المطلوبة والخبرات اللازمة التي تعين الأطباء على اتخاذ القرار بشأن آلية العلاج بدقة وكفاءة، لا سيما عند التعامل مع حالات العناية الحثيثة وخاصة الأطفال حديثي الولادة».

مذكرة تفاهم مع جامعة بلمند دبي

ووقع المستشفى مذكرة تفاهم مع جامعة بلمند دبي، ليقوم الطرفان بموجبها بالعمل سوية لتطوير وطرح فرص تدريبية وتعليمية وبحثية تعود بالفائدة على المؤسستين، لا سيما على طلاب الجامعة وهيئتها التدريسية.وعلّق الدكتور جهاد نادر نائب رئيس جامعة البلمند المستقلة بدبي ورئيسها التنفيذي قائلاً: «تشكل هذه الاتفاقية مع مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال فرصة لجامعتنا لتؤكد التزامها الراسخ بتعزيز علاقات التعاون بينها وبين المؤسسات الرائدة في الإمارات، إذ يشكّل التميّز في التدريس والبحث العلمي الحثيث والعناية بالمصلحة العامة جوهر المهمة الإنسانية للجامعة. وسيتيح هذا التعاون لطلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية فرصة المشاركة في نشاطات تعليمية وتدريبية وبحثية وفي فرص تدريب في مركز أبحاث الجينات الوراثية لدى مستشفى الجليلة، والتي ستغطي أحدث الاكتشافات في مجال التكنولوجيا الحيوية والاختبارات الوراثية، وستعود بالفائدة على المؤسستين. كما سيدعم هذا التعاون أهدافنا في خدمة المجتمع الإماراتي والمساهمة في دفع عجلة تقدّم الإمارات في جميع المجالات».

واختتم الدكتور العوضي قائلاً: «يشكّل توقيع هذه المذكرة شاهداً على التزام المستشفى وجامعة بلمند دبي بتقديم أفضل الفرص العملية للطلبة لاكتساب الخبرة في جميع الأقسام والنشاطات لدى المستشفى بما فيها التدريب والبحث العلمي. وستساهم هذه الشراكة في تقوية نظام الرعاية الصحية في الإمارات، إلى جانب تقديم الأدوات المناسبة لمواجهة التحديات التي قد تواجههم في المستقبل».

تأتي مشاركة مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2021 ضمن جناح سلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب شركائها في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة، بهدف تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي في مجال الطب عبر الاستثمار في الإمكانيات العلاجية في دولة الإمارات.