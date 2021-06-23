الإمارات الأولى عالمياً في «آيزو» الصحة والسلامة النفسية

دبي (الاتحاد)

حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً متميزاً يعزز ريادتها ومكانتها التنافسية، حيث أعلنت هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر» أن دولة الإمارات الأولى عالمياً في نيل شهادة الآيزو في إدارة نظام الصحة والسلامة النفسية للعاملين، حيث حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بمستشفى الأمل للصحة النفسية، على شهادة معتمدة لتطبيق المعيار القياسي الدولي (ISO 45003:2021) لإدارة الصحة والسلامة النفسية، وذلك تتويجاً لجهود المؤسسة في الالتزام بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات العالمية للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين. ويمثل هذا الاعتماد اعترافاً دولياً بالجهود التي تبذلها إدارة المستشفى لضمان بيئة عمل صحية ونفسية آمنة للعاملين على المستويات كافة.

وجاء إعلان الحصول على هذه الشهادة بعد انتهاء فريق الخبراء المستقلين من هيئة التصنيف البريطانية «لويدز ريجستر»، هيئة التصنيف الرائدة في العالم، من إجراء عملية تدقيق شاملة لكافة العمليات الإدارية والفنية بمستشفى الأمل للصحة النفسية والتأكد من تطبيق أفضل الممارسات والامتثال لضوابط المعايير القياسية الدولية «ISO 45003:2021».

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، إلى أن كفاءة المنظومة الصحية في الإمارات تمثل شاهداً على التزام الحكومة الرشيدة بتعهداتها تجاه توفير خدمات الرعاية الصحية المتطورة والارتقاء بالخدمات الطبية والوقائية، وتطوير الأداء في مرافق القطاع الصحي كافة، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية والأمن الصحي. حيث سطرت دولة الإمارات فصلاً جديداً من فصول التفوق والريادة في سباقها نحو التميز، بصعودها إلى مراكز متقدمة على سلم التنافسية العالمية في جميع المؤشرات والتقارير الدولية، وبارك معاليه لفريق العمل في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومستشفى الأمل للخدمات النفسية هذا الإنجاز العالمي الفريد.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن حصول مستشفى الأمل على أول شهادة آيزو في العالم للصحة والسلامة النفسية يعزز مكتسبات القطاع الصحي.

من ناحيته، أكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حرص المؤسسة على تبنّي معايير الحوكمة المؤسسية والطبية من خلال تطبيق برامج ومعايير الجودة والسلامة لضمان حماية المرضى والعاملين ومأمونية المرافق والمستشفيات، وتوفير ظروف العمل المثالية والمحافظة على الصحة والسلامة والرفاهية للعاملين الصحيين وخط الدفاع الأول.

وأشار السركال إلى أن التحديات التي ترافقت مع ظهور الجائحة لم تحد من قدرات المؤسسة على المضي في مسيرة استمرارية الأعمال والخدمات بكفاءة وتميز.