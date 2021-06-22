تعاون بين القنصلية الماليزية و«جامعة الفجيرة»

الفجيرة (وام)

بحث وفد القنصلية الماليزية، برئاسة محمد حسريل القنصل العام الماليزي خلال زيارته جامعة الفجيرة، فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم العالي. وقدم الدكتور سامح غوانمة مدير جامعة الفجيرة شرحاً عن أقسام وكليات الجامعة، وأبرز البرامج الأكاديمية التي يتم تدريسها، وفق الاعتمادات الدولية، وانسجاماً مع رسالة الجامعة بتوفير تعليم عالي الجودة. وتم استعراض وضع صيغ مشتركة بين الجانبين، تتضمن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات أكاديمية بين الجامعة والجامعات الماليزية، إضافة إلى إمكانية استقطاب الطلبة الماليزيين لدراسة اللغة العربية في جامعة الفجيرة.