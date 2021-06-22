«الصحفيين الإماراتية» تشارك في اجتماعات «الاتحاد الدولي»

دبي (الاتحاد)

اختتم الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) اجتماع الجمعية العمومية السنوي للاتحاد، أمس، والذي استمر على مدى يومين، في لقاء افتراضي، بحضور ممثلين من مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات والنقابات والهيئات والروابط الصحفية على مستوى العالم، بمشاركة محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، وحضور كل من فضيلة المعيني، أمين سر جمعية الصحفيين الإماراتية، وعبدالرحمن نقي.

وشارك محمد الحمادي أيضاً في اجتماعات اللجنة التنفيذية، بصفته عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين.

وقال الحمادي: «تأتي مشاركتنا في الاجتماع، حرصاً من الجمعية على المشاركة في الأنشطة كافة التي ينظمها الاتحاد الدولي للصحفيين، وكذلك بصفتنا عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين في هذه الدورة والتي تم انتخابها في عام 2019».

وأضاف أن الجمعية تتمتع بشراكة استراتيجية مع البرامج والدورات التدريبية والورش العملية للصحافة والإعلام التي ينظمها الاتحاد.

وقال إن الاجتماع ناقش أوضاع الصحافة والصحفيين والنقابات الصحفية في العالم واعتمد التقارير المالية والإدارية للاتحاد عن العام المالي الماضي، كما ناقش خطة عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وتم عرض خطة توفير الموارد المالية لعمل الاتحاد في الفترة القادمة. وأشار الحمادي، إلى أنه بعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد اجتماعاً، ناقشت فيه الأوضاع الصحفية على مستوى العالم، ووضع الحريات الصحفية بشكل

عام وتأثيرات جائحة كورونا على عمل الصحفيين حول العالم، وكذلك تأثيراتها السلبية في خسارة الصحافيين في أجزاء من العالم وظائفهم.

وهنأ الحمادي جمعية الصحفيين العُمانية بفوزها باستضافة الكونجرس العام الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين والمقرر عقده في مايو 2022، مؤكداً دعم جمعية الصحفيين الإماراتية ووضع كافة إمكانياتها لإنجاح هذه الحدث العالمي المهم في سلطنة عُمان الشقيقة.

وكانت اللجنة التنفيذية قد عقدت أعمالها على مدى يومين، واستعرضت، أوضاع الصحافيين في الشرق الأوسط وفي أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأفريقيا وأستراليا والباسفيك، كما تناولت خطة العمل في الفترة القادمة.