سلسلة ندوات بالشارقة تركز على الاستدامة

الشارقة (وام)

استضافت الجامعة الأميركية في الشارقة ومدينة الشارقة المستدامة، سلسلة ندوات عبر الإنترنت من أربعة أجزاء، ركزت على الاستدامة والبيئة المبنية. وجمعت هذه الندوات خبراء من مدينة الشارقة المستدامة وأكاديميين من الجامعة الأميركية في الشارقة لمناقشة قضايا الطاقة وتغير المناخ، والتنقل الأكثر ذكاءً، والمناطق البيئية، والمواد المستدامة. وشكلت الندوات فرصة لزيادة معارف الطلبة وتوسيع مداركهم خارج الفصل الدراسي من خلال الاطلاع على آليات تطبيق مدينة الشارقة المستدامة للممارسات المستدامة على أرض الواقع. وقالت روز آرمور، رئيسة مكتب الاستدامة في الجامعة الأميركية في الشارقة: إن التعاون مع مدينة الشارقة المستدامة أسفر عن سلسلة ندوات قدمت للطلبة معارف بشكل مباشر حول ما يلزم لدمج مبادئ الاستدامة في مشروع مثل مدينة الشارقة المستدامة، والتأثير الذي يمكن أن يحدثه ذلك على بصمتنا الكربونية الفردية والمجتمعية، واستطاع الطلبة رؤية كيف تطبق النظريات على أرض الواقع. حضر 370 طالباً وطالبة وعضواً في الهيئة التدريسية والإدارية الندوات المختلفة عبر الإنترنت، وقال الدكتور عادل التميمي، أستاذ الهندسة المدنية في أميركية الشارقة إن الندوات شكلت نافذة رائعة للطلبة ولأعضاء الهيئة التدريسية. وقال كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية في شركة «دايموند ديفيلوبرز»: «كانت سلسلة الندوات فرصة لإثارة الاهتمام البحثي في المدن الذكية والمستدامة».