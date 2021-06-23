المشاركون في مؤتمر «الصحة العربي»: الإمارات أنموذج رائد بتحقيق المناعة المجتمعية ضد «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد المشاركون في مؤتمر الصيدلة واكتشاف الأدوية الذي أُقيم ضمن فعاليات مؤتمر معرض الصحة العربية بدبي، أن دولة الإمارات قدمت أنموذجاً رائداً ومتقدماً في تسخير قدراتها لتطعيم السكان من المواطنين والمقيمين مجاناً، للحماية من مرض «كوفيد- 19»، للوصول لأكبر نسبة ممكنة من المجتمع، وتحقيق المناعة المكتسبة.

وأشاروا إلى النتائج المثمرة التي حققتها الحملة الوطنية للقاح «كوفيد- 19» والإقبال الكبير من أفراد المجتمع الذي تشهده المراكز الحالية للحصول على اللقاح، لافتين إلى أن دولة الإمارات تعد ضمن أفضل دول العالم في الثقة المجتمعية بكفاءة وجدارة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وهو ما يعزز الثقة بالمنظومة الصحية بالدولة.

وذكروا أن دولة الإمارات من أفضل دول العالم في التعامل مع «كوفيد- 19»؛ نظراً لتطور القطاع الصحي واستثمار الخبرات والقدرات والإمكانات للحفاظ على المكتسبات، مشددين على أن اللقاحات تعد من أفضل التدخلات الطبية وأنجحها في الوقاية من الأمراض والأوبئة.

وقال الدكتور مجدي فهمي، الرئيس التنفيذي لمصنع لايف فارما بدبي، والأستاذ غير المتفرغ بكلية الصيدلة بجامعة الشارقة: يعد توفير دولة الإمارات اللقاحات المتنوعة المضادة لـ«كوفيد 19» واحداً من سلسلة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي لجائحة «كورونا».

وأضاف: الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية بدولة الإمارات، أدت لضمان الإبقاء على نظام صحي فعال ومتماسك قادر على التعامل مع جميع التحديات الصحية ونموذج صحي فعال يحتذى به عالمياً في استقطاب ومواكبة أحدث الابتكارات العلمية.

وتحدث عن التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في توفير اللقاحات والعلاجات، لمواجهة أكبر أزمة صحية يوجهها العالم في التاريخ الحديث، مستعرضاً النتائج الإيجابية التي حققتها الإمارات من ارتفاعٍ لحالات الشفاء وانخفاضٍ كبيرٍ أيضاً في نسبة الوفيات من المصابين بفيروس «كورونا» المستجد. وأشار إلى أن هناك اتجاهاً متزايداً عالمياً، للاعتماد على العلاج المناعي من خلال اللقاحات، حيث كشفت البيانات الإحصائية، أنه من المتوقع نمو أسواق العلاج المناعي واللقاحات بنسبة 11% و7% على التوالي بحلول عام 2025. وقال: كما أظهرت الإحصائيات نفسها أن قيمة سوق العلاج المناعي بلغت 163 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن تصل إلى 274 مليار دولار بحلول عام 2025، وتسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 11% من عام 2020 إلى عام 2025.

وأضاف: وتصل سوق اللقاحات العالمية التي كانت عند 32.46 مليار دولار في عام 2019 إلى 54.15 مليار دولار بحلول عام 2024، مسجلة معدل نمو سنوي مركب قدره 6.6% من عام 2019 إلى عام 2024.

أكبر سوق للعلاج المناعي

لفت الدكتور مجدي فهمي إلى أنه لا يزال السرطان أكبر سوق للعلاج المناعي وانتشاره آخذ في الارتفاع على الصعيدين العالمي والإقليمي، ومن المتوقع أن يصل سوق العلاج المناعي للسرطان في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 8.25 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 بنمو قدره 11.3%.

وقال: أدى تفشي فيروس «كوفيد- 19» إلى زيادة الاستثمارات وأنشطة البحث والتطوير في صناعة اللقاحات، وكذلك الأدوية المضادة لفيروس كورونا الجديد، وستقدر قيمة السوق العالمية للقاحات «كوفيد- 19» بنحو 25 مليار دولار أميركي في عام 2024.

وذكر أن هناك ارتفاعاً في معدل انتشار الأمراض المعدية، وزيادة برامج التحصين في جميع أنحاء العالم، والزيادة في أنشطة البحث والتطوير لتطوير لقاح جديد تدفع نمو سوق اللقاحات العالمية.

وأكد فهمي أن الدعم الحكومي المتزايد لتطوير اللقاحات وزيادة مشاركة المنظمات العالمية في تطوير مرافق التطعيم الكافية في المناطق الموبوءة، سيؤثران تأثيراً إيجابياً على مبيعات لقاح فيروس كورونا في السنوات المقبلة، مرجحاً أن يؤدي الطلب القوي على لقاحات «كورونا»، والمبادرات الجارية من جانب الحكومات لشراء اللقاح وموجة العدوى، إلى دفع نمو السوق خلال فترة التنبؤ.