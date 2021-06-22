«منارة» لخدمة ومتابعة حالات «كوفيد- 19» بالعناية المركزة

دبي (الاتحاد)

قالت مدير إدارة البيانات والإحصاء في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الدكتورة مريم جعفر، إن المؤسسة توفر منصة «منارة» التي تتضمن العديد من الخدمات، من بينها خدمة للحالات المصابة بفيروس «كورونا» التي تدخل العناية المركزة.

وأشارت في تصريحات على هامش اليوم الثاني لمؤتمر ومعرض الصحة العربي بدبي «أمس»، إلى أن هذه الخدمة تتيح تحديد درجة خطورة الحالات المرضية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتعطي مؤشر للطبيب المعالج بالوقت الأنسب للتدخل.

وذكرت أن المنصة تعطي مؤشراً للمريض باحتمالية تطور حالة مريض «كورونا» الموجود بالعناية المركزة، مشيرة إلى أن لوحة تحكم هذه تُعد الأولى من نوعها، لحصر بيانات مرضى «كوفيد- 19».

وذكرت أن المؤسسة أجرت دراسة على عددٍ من المصابين بفيروس «كوفيد 19» الذين استدعت حالاتهم دخولهم إلى العناية المركزة، وتصنيفهم إلى صنفين، هما المرضى الذين وافتهم المنية، والمرضى الذين تعافوا من المرض، وأجريت عليهم دراسة متكاملة.

وأشارت إلى أن الدراسات العالمية المشابهة التي أُجريت في هذا الصدد، ركزت على خمسة مؤشرات، فيما توصلت الدراسة التي أجرتها المؤسسة إلى 46 مؤشراً، ومن ثم كان برنامج القياس الذي اعتمدته المؤسسة أكثر دقة وأعلى من غيره من البرامج الأخرى المستخدمة في الدراسات العالمية، حيث بلغت نسبة دقته 94% بخصوص المرضى الذين تعافوا، و90% بخصوص المرضى الذين توفوا. وأشارت إلى أن المؤسسة استخدمت في تطبيق برنامجها الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، موضحة أن المؤسسة تهدف من هذا البرنامج إلى الاعتماد بشكل كبير على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وأكدت جعفر، أهمية الدراسة التي أجرتها المؤسسة في تحدي الإجراء السريع «التدخل السريع» الذين تحتاج إليه كل حالة مرضية تزور المستشفى أو المراكز الصحية. وفي سياق متصل، قالت الدكتورة آمنة محمد الرميثي، الصيدلانية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع: «إن الوزارة أطلقت التطبيق الذكي (كوفيد 19 UAE) منذ بداية جائحة (كورونا) في الدولة، ويتضمن التطبيق أربع خدمات رئيسية».

وذكرت أن التطبيق يقدم خدمة «استبيان للمرضى»، حيث يجيب عن عدد من الأسئلة التي يتم من خلال الإجابة عنها، تحديد حاجة الشخص إلى تشخيص حالته بواسطة طبيب مختص، إضافة إلى أنه يقدم استشارات طبية نفسية للأشخاص، كذلك يحدد المراكز الصحية التابعة للوزارة والتي يمكن للشخص زيارتها.

وأفادت الرميثي، أن الوزارة أطلقت تطبيقاً آخر هو «رعاية» والذي يستخدم الشخص المصاب بـ«كوفيد - 19»، خلال مدة الحجر المنزلي، موضحةً أنه بعد تشخيص المريض والتأكد من إصابته بالفيروس، فإنه يتلقى فوراً رسالة عبر هاتفه، بضرورة تحميل تطبيق «رعاية»، ومع متابعة يومية من الطبيب، وتقديم المعلومات المطلوبة من المريض، من خلال الإجابة عن 12 سؤلاً، ومن ثم يراقب الطبيب تحسن الحالة بشكل يومي خلال مدة الحجر المنزلي «14 يوماً».