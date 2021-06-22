«التحكم والسيطرة» يستعرض جهوده خلال الجائحة

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركته بفعاليات معرض الصحة العربي 2021، يستعرض مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا جهوده المتميزة، وتجربته الناجحة في التعامل مع جائحة «كوفيد- 19» بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في دبي. وأكد الدكتور عامر أحمد شريف رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، أن تبعية المركز للجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، والمتابعات الحثيثة من القيادة الرشيدة، مكنت من تحقيق إمارة دبي للنجاحات العديدة بالتعامل الأمثل مع جائحة «كوفيد - 19» وجهودها المتسارعة نحو التعافي. وأشار إلى أن المركز يستعرض، خلال مشاركته بالمعرض ضمن جناح هيئة الصحة بدبي، الذي يستقطب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم، الجهود والنجاحات التي حققها خلال الفترة الماضية.