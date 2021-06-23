برنامج لتطوير مهارات طلبة الثانوية في مجال تصنيع الطيران

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية لحث طلبة الحلقة الثالثة من الصف التاسع إلى الثاني عشر، للتسجيل في منصة «ستراتا هب» التابعة لشركة ستراتا للتصنيع، في إطار سعيها نحو تطوير مهارات الطلبة وتوفير فرص لهم للاطلاع على كل ما هو جديد في مجال التصنيع.

واعتبرت أن المشاركة في المنصة تعدّ فرصة للطلبة للاطلاع على المهن وطبيعة العمل في مجالات التصنيع الخاصة بالطيران، ولقاء المؤثرين في الشركة لاكتساب المعلومة والمعرفة الشاملة بمجالات العمل والمهن المتعلقة في مجال التصنيع في الدولة.

ولفتت إلى أن «ستراتا» تلتزم بدور رئيسي في تطوير وتشجيع الشباب الطموح والموهوب على لعب دوره المحوري في دفع مسيرة النمو في الإمارات، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق رؤية الدولة الهادفة إلى بناء اقتصادٍ قائم على أسس الابتكار والمعرفة. كما أنها تواصل تشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في المجالات المهنية ذات الصلة بقطاع صناعة الطيران، والذي يُعتبر من القطاعات الرئيسية التي تدعم رؤية الإمارات على صعيد تنمية مهارات الشباب والتنوع الاقتصادي.

أما برنامج المؤثرين في «ستراتا» فهو يشمل مجموعة من موظفي شركة ستراتا من مختلف الأقسام، الذين يشاركون تجاربهم وخبراتهم مع الطلبة، بهدف توجيههم إلى المجالات المتاحة في قطاع الطيران والصناعة. كما يهدف البرنامج إلى تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة حول طبيعة بيئة العمل ليتمكنوا من خوض التجربة بكفاءة عالية.

ومن خلال المنصة، يمكن للمشاركين من الطلبة اختيار ((مؤثر ستراتا)) المفضل لديهم بناءً على ملفهم الشخصي وما يتماشى مع متطلبات الطالب المهنية والأكاديمية. كما سيتم تحديد جلسة حوارية عن بُعد مع المؤثر الذي تم اختياره بعد إكمال عملية التسجيل. وسيقوم المؤثرون خلال الجلسات الحوارية بالرد على الأسئلة ومشاركة الطلبة معلومات عن المسيرة المهنية، والفرص والتحديات في سوق العمل والإرشاد، وعرض بعض المواقف الملهمة والمشجّعة.

ويشكّل التزام شركة «ستراتا» برعاية ودعم قادة المستقبل وتطوير وتعزيز كفاءتهم، ركيزةً أساسية لمسيرة نموها على المدى الطويل، حيث يتمتع موظفوها بمهارات عالية تؤهلهم للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات كمركز رائد للتصنيع.

جذب الموهوبين

تهدف «ستراتا» من خلال تنظيمها للمبادرات التعليمية والإعلامية المتنوعة، إلى جذب الشباب الموهوب إلى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. لذا أطلقت منصة «ستراتا هب» للتواصل مع الشباب الراغبين في الإطلاع على الفرص المتاحة في مجال الطيران. وتشمل المنصة عدة محاور مثل «ستراتا تتحدث»، «الأنشطة التفاعلية»، «مؤثرو ستراتا» و«العرض ثلاثي الأبعاد للمنتجات».