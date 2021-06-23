«تطبيقات الهواتف الذكية» في مسابقة بـ«جامعة خليفة»

أبوظبي (وام)

تنظم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا النسخة الـ 15 من مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية 2021 خلال الفترة من 11 إلى 26 يوليو المقبل، وذلك لطلبة الصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر. وتحمل النسخة الجديدة من هذا التحدي التكنولوجي عنوان «تطوير التطبيقات استعداداً لإكسبو 2020»، حيث سيقوم الطلبة المشاركون ببحث التكنولوجيات الأساسية للتطبيقات، وتعلم آلية تطوير تطبيقات الهواتف الخاصة بهم باستخدام برمجيات السحب والإفلات. وتسعى مسابقة تطبيقات الهواتف الذكية إلى توسيع نطاقها من خلال البناء على النجاحات التي حققتها المسابقة، والتي تم تنظيمها لمدة 14 عاماً متتالياً في مجموعة من الجامعات.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «إن مسابقة الهواتف الذكية 2021 والموجهة لطلبة المرحلة الثانوية تهدف إلى تحفيز العقول الشابة، وتعزيز عمليات الابتكار في مجال تطبيقات الهواتف في دولة الإمارات والمنطقة بشكل يمنح الطلبة الفرصة لاستكشاف قدراتهم الإبداعية في المجالات التقنية، ويساهم في تشجيعهم للمشاركة في هذه المسابقة التكنولوجية». وفي إطار المسابقة يتعين على الطلبة المشاركين إيجاد الحلول لأي تحد يتعلق بإكسبو 2020 دبي كتطبيقات الحجوزات المستخدمة لحجز المعارض والتطبيقات التي توفر معلومات حول الأماكن السياحية والثقافية في الإمارات ومعلومات عن الأنشطة المتوفرة للأطفال في إكسبو.

وستقوم لجنة التحكيم بتقييم الطلبة المشاركين وفقاً لقيمة الفكرة وفعاليتها بنسبة 30 % وآلية تطبيق الفكرة وعملها بنسبة 40 %، أما جودة التطبيق فسيتم تقييمه بنسبة 20 %والتركيز الثقافي بنسبة 10 %.

وتهدف المسابقة الموجهة لطلبة المرحلة الثانوية إلى تعزيز شغف الاطلاع لدى الطلبة، والمساهمة في بناء مهاراتهم.