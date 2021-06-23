«زايد العليا» تدشن ورشة للطباعة ثلاثية الأبعاد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن مشروع تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم، وذلك من خلال افتتاح أول ورشة جديدة بمقر مبنى المؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، ضمن ورش العمل والتأهيل المهني التابعة لإدارة التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، لتحقيق رؤية المؤسسة في تمكين أصحاب الهمم ومواكبة التطور الحديث من خلال العمل بمنظور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحدثية.

ويهدف المشروع لتعزيز دور أصحاب الهمم وتطوير خبراتهم وتدريبهم ضمن مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى المؤسسة من خلال ورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد إلى تدريب وتوظيف أصحاب الهمم على عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تشغيل الأجهزة وبرامج التصميم العالية الدقة في الذكاء الاصطناعي، لتمكين قدراتهم على إنتاج منتجات متنوعة مثل الدعامات الطبية، وتفعيل الورشة الطباعة ثلاثية الأبعاد لتغطي احتياجات الطلاب من أصحاب الهمم من ناحية الدعامات الطبية اللازمة للعلاج والتأهيل.

وتباشر الورشة الجديدة عملها كأول ورشة من نوعها على مستوى العالم بإدارة أصحاب الهمم باستخدام الطابعة HP Jet Fusion 4200 series بإنتاج الدعامات الطبية للأطراف بطباعة المنتج نفسه في طابعة ثلاثية الأبعاد، بناءً على التصميمات والأبحاث التي قام الفريق المشترك من المعالجين والمصممين وأصحاب الهمم بتطويرها، ويعمل بالورشة الجديدة سبعة من أصحاب الهمم تم انتقاؤهم بعناية من منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بحسب الخبرات السابقة لهم ضمن برامج التدريب والتأهيل، حيث تلقوا جميعاً تدريباً تخصصياً، واجتازوا كافة الاختبارات التي تؤهلهم للعمل في هذا المجال الجديدة، مع مراعاة كافة اجراءات الأمن والسلامة والحفاظ على البيئة في تصميمها وتجهيزها.

وأنتجت الورشة عدد 205 دعامات مؤخراً جرى توريدها إلى ميديكلنك الشريك الإستراتيجي للمؤسسة.

وأكد عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن اختيار المؤسسة التعاون مع مجموعة ميديكلينيك لتدشين الورشة الجديدة، نظراً لأن المجموعة متخصصة في الإدارة المتقدمة لتقويم العظام، وإعادة تأهيل الأطراف الاصطناعية عالية الدقة والفعّالة لعدد من الحالات، مشيراً إلى أنه تم تدريب كوادر المؤسسة المتخصصة من المعالجين والمصممين وأصحاب الهمم الذين وقع عليهم الاختيار على كيفية استخدام الطابعات المتخصصة في مجال الخدمات العلاجية والتأهيلية.

وأوضح أن من مميزات التقنية الجديدة توفير الوقت والجهد على الأخصائيين خلال تشخيصهم لحالات الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم أصحاب الهمم، وأصبح من الممكن طباعة الأجهزة التعويضية والأطراف الاصطناعية، ومن خلالها يتم توفير أجهزة وأطراف اصطناعية متخصصة وعالية الدقة وذات جودة عالية لتقويم العظام لأصحاب الهمم، فضلاً عن استقبال أكبر عدد من الحالات، وتوفير متابعة دقيقة عبر التقارير.