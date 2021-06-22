«أنا وأخي» لأصحاب الهمم

دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة تنمية المجتمع (البرنامج الصيفي الافتراضي) «أنا وأخي»، في مراكز أصحاب الهمم الحكومية، الذي يستمر خلال الفترة من 23 يونيو حتى 30 يونيو الجاري، ويتضمن 42 ورشة وبرنامجاً يتم تنفيذها في 6 مراكز لأصحاب الهمم تابعة لوزارة تنمية المجتمع، بالشراكة مع الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ويفتح البرنامج الصيفي الافتراضي «عن بُعد» باب التسجيل والمشاركة لجميع أصحاب الهمم بالدولة وإخوتهم، حيث يركز البرنامج هذا العام على التعريف بمختلف إمارات الدولة وتنشيط السياحة الداخلية من خلال الرحلات الافتراضية لعدة معالم رئيسية، إلى جانب الأنشطة المتنوعة الأخرى.

وتنطلق المحطة الأولى من البرنامج في 23 يونيو بمركز دبي لأصحاب الهمم للطلبة ضمن فئتين من 5 - 10 أعوام ومن 11 - 18 عاماً، والمحطة الثانية في 24 يونيو بمركز عجمان لأصحاب الهمم، والمحطة الثالثة في 27 يونيو بمركز أم القيوين للتوحد، ثم في 28 يونيو بمركز رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وفي 29 يونيو بمركز الفجيرة لأصحاب الهمم، و30 يونيو بمركز دبا الفجيرة لأصحاب الهمم.

وتتنوع الفعاليات التي سيتم تنفيذها في أسبوع «أنا وأخي» لتشمل برامج وورش عمل مثل: الرياضة الافتراضية، الرحلات الهادفة، ورش الزراعة المائية، ورش الابتكار، الأعمال اليدوية، برنامج سفراء الهمم، السنع، المطبخ الافتراضي، الألعاب الترفيهية والتفاعلية،وغيرها.

ويسعى برنامج «أنا وأخي» إلى مد جسور التعاون والمحبة بين الإخوة من أصحاب الهمم وسواهم وعلى نطاق الأسرة، من خلال البرامج والأنشطة الترفيهية والتعليمية التوعوية.