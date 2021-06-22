«الإسلامي بالشارقة» يطلق الدورة 21

لمياء الهرمودي (الشارقة)

نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة، صباح أمس، مؤتمراً صحفياً افتراضياً لمناقشة تفاصيل الدورة العلمية في نسختها الحادية والعشرين، والتي ينظمها المنتدى خلال الفترة 26 يونيو ولغاية 8 يوليو المقبل، ويعقدها للمرة الأولى افتراضياً تحت شعار «أحسن القصص».

وأكد الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي، على أن الشارقة وبرؤية ثقافية واضحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تتبوأ مكانة ثقافية عالمية مرموقة، ولجهودها المباركة في صون التنوع الثقافي عامة، ورعاية الثقافة الإسلامية خاصة ثمار تؤتي أوكلها كل حين، لتصبح قبلة الدارسين والمتبحرين في شتى العلوم والمعارف الإنسانية، ويتصدر المنتدى الإسلامي مشهد العمل الثقافي الإسلامي بالإمارة، ويكرس له سلسلة كبيرة من البرامج الثقافية المتنوعة والمتخصصة بالموضوعات العلمية والأكاديمية المثرية، والتي ينفذها وفق أجندة هادفة لتعزيز مكانة الإمارة وتحقيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو على مدار العام.

وأوضح بأن المنتدى حاز على السبق في تجربته لتعزيز العمل الثقافي عبر الواقع الافتراضي، حيث أسهم في السنة الماضية في تقديم أكثر من عشرين ألف ساعة مشاهدة، لنحو 300 مادة متخصصة وعامة في شؤون الثقافة الإسلامية، وقدم 58 إصداراً في مجال النشر العلمي للندوات والمجلات العلمية المحكمة أكاديمياً.

واستعرض الدكتور بوشليبي برنامج الدورة العلمية التي ستعقد على مدار أسبوعين عبر منصات البث الافتراضية، ويتضمن البرنامج ستة محاور علمية.

يشار إلى أن الدورة العلمية تعقد لمدة 12 يوماً من بعد صلاة العصر، وتستمر في درسها الأخير بعد صلاة العشاء.