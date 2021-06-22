«حماية» إلزامي للمباني والمنشآت بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكدت ميثاء شافي مدير بلدية أم القيوين بمنطقة فلج المعلا، أن مشروع «حماية» لأنظمة المراقبة الذكية لمكافحة الحرائق في المنشآت، دخل حيز التنفيذ، وسيتم إلزام المنشآت والمباني بالإمارة بتطبيقه خلال الفترة المقبلة، مؤكدة إن النظام يهدف إلى حماية الأرواح والمحافظة على الممتلكات العامة.

وقالت إنه تم إطلاق المشروع بناء على الحاجة الملحة لتفادي مخاطر الحرائق، نظراً لما تخلفه من خسائر في الأرواح والممتلكات، وسعياً من الدائرة للوصول لمجتمع خالٍ من الأخطار في أم القيوين.

وأضافت إنه سوف يتم ربط جميع أنظمة إنذار الحريق في المباني والمؤسسات الخاصة والعامة، بنظام مراقبة ذكي يقوم بمراقبة لوحة الحريق لحظة بلحظة، ويقوم النظام بنقل جميع الأحداث في جهاز حماية المرتبط بنظام الحريق إلى مركز التحكم للاستجابة السريعة في حالة حدوث حريق.

وأشارت ميثاء شافي، إلى إن النظام يستطيع أن يتحقق من البلاغ في أقل من 90 ثانية، والتواصل مباشرة مع الدفاع المدني، وتزويده بمعلومات واحداثيات الموقع، وعلى الفور يتأكد من صحة البلاغ في غضون ثوانٍ معدودة، مشيراً إلى إن من خلال هذا النظام تصبح استجابة الخدمات أكثر فاعلية، ويسهل تحقيق الرؤية الهادفة إلى جعل الإمارة أكثر أماناً.

وقالت إن طريقة التسجيل في مشروع «حماية» يتم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بحكومة أم القيوين، أو عبر موقع نظام «حماية»، لافتة إلى إن تكلفة تركيب جهاز الإنذار المبكر تبدأ من 6 آلاف درهم غير شاملة الضريبة، وتتضمن توريد وتركيب واختبار وتشغيل النظام من قبل الشركة المعتمدة.