«السلامة الغذائية» تنفذ 61 ورشة إرشادية افتراضياً

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 61 لقاء وورشة إرشادية عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتطبيق «مايكروسوفت تيمز»، حضرها نحو 2014 شخصاً من المهتمين بقضايا الزراعة والثروة الحيوانية والاستثمار والأمن الغذائي والحيوي، وذلك اعتباراً من منتصف شهر يوليو الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، كما تم إطلاق ثلاث قنوات عبر تطبيق «تليجرام»، إحداها للشؤون الزراعية والثانية لشؤون الثروة الحيوانية، والثالثة للتوعية بمتطلبات السلامة الغذائية.

وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «نظراً لظروف جائحة «كوفيد-19» فقد تبنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مفهوماً مبتكراً في تنفيذ الورش واللقاءات التوعوية الافتراضية، واعتمدت عليها في توعية المتعاملين، وبناء قدرات المزارعين والمربين ومتداولي الغذاء بشكل عام بشأن أفضل الممارسات المتبعة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية، والسلامة الغذائية، وأشار إلى أن قناه «التليجرام» التي أطلقتها الهيئة أصبحت واحدة من أهم منصات التوعية والتواصل مع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وأصحاب المنشآت الغذائية، حيث يبلغ عدد المشتركين والمتابعين لحساب الهيئة حوالي 2570 مشتركاً، بينهم نحو 1344 مشتركاً ومتابعاً لقناة الثروة الحيوانية، مقابل 1226 مشتركاً ومتابعاً لقناة الإرشاد الزراعي، وتبث القناتان نصائح وإرشادات للعناية بالإنتاج الزراعي النباتي والثروة الحيوانية، وتقدم الكثير من المعلومات التي تساعد المزارعين والمربين على تطبيق أفضل الممارسات.