«شرطة أبوظبي»: «الإطارات الرديئة» خطر

أبوظبي (الاتحاد)

دعت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة «صيف مروري آمن» إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي تلف أو تشققات یمكن أن تسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسیمة، خلال فترة الصیف، نتیجة الارتفاع في درجات حرارة الجو.

ونفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عدداً من الفعاليات المصاحبة لحملة «صيف مروري آمن» في جزيرة أبوظبي، بعد تطبيقها على الطرق الخارجية للإمارة، وذلك بالتعاون مع شركة المسعود بريجستون، والتي تتضمن عقد محاضرات توعية للسائقين، ورسائل توعية إلكترونية.

وتهدف الحملة إلى حث سائقي المركبات والشاحنات على ضرورة فحص الإطارات، والتأكد من سلامتها، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأكد العقيد محمد حسين الخوري، رئيس لجنة الرعاية والتسويق، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تصب في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، مضيفاً أن الشركاء يؤدون دوراً مهماً في الإسهام بتعزيز رؤية القيادة العامة لشرطة أبوظبي.