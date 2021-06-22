تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، خاصة شرقاً وجنوباً، بعد الظهر يصبح حاراً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الجنوبية الغربية، والرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي يكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:27 والثاني عند الساعة 23:41 والجزر الأول عند الساعة 17:09 والثاني عند الساعة 06:54. بحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:58 والثاني عند الساعة 19:47 والجزر الأول عند الساعة 14:28 والثاني عند الساعة 02:45.