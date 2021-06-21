الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية عالية المستوى

دبي (الاتحاد)

شارك وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية برئاسة محمد الحمادي رئيس مجلس الإدارة، وعضوية الدكتور أحمد المنصوري رئيس لجنة التدريب والدراسات، وحصة سيف رئيسة لجنة العضوية بالجمعية، في اللقاء الافتراضي الذي نظمه الاتحاد الدولي للصحفيين، لمجموعة الإعلام الرقمي، والذي يضم ممثلين من الجمعيات والاتحادات والهيئات والنقابات الصحفية الدولية.

وأكد محمد الحمادي، على جهوزية مقومات استخدام الإعلام الرقمي في دولة الإمارات والذي أثبت قدرته الإعلامية الكبيرة أثناء التعامل خلال جائحة كورونا، وهذا بفضل البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة في كافة أرجاء الدولة، والتي مكنت الصحفيين والإعلاميين من سرعة نشر وبث الأخبار، عن بُعد.

وأضاف الحمادي، أن مجموعة الإعلام الرقمي ناقشت إنتاج ثلاثة تقارير تتعلق بقطاع الصحافة الرقمية واحتياجاتها، وهي: تقرير حول الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإعلام الرقمي، وتقرير حول ضرائب الاقتصاد الرقمي، وتقرير حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية والحقوق المجاورة. وتضمن برنامج لقاء المجموعة تقديم تقارير وطنية حول مستجدات تتعلق بقطاع الصحافة الرقمية وحول النماذج الاقتصادية للصحافة الرقمية مع التركيز على نموذج الصحافة غير التجارية، وموضوعات وتواريخ أنشطة وطنية حول الصحافة الرقمية في البلدان المختلفة.

ونوه الحمادي، بأن المؤسسات الصحفية في الإمارات أصبحت اليوم تركز على المضمون الرقمي في رسالتها الإعلامية وتحدث في الرسائل الإعلامية للقارئ على مدار الساعة بتنويهات مختصرة، وتقوم بالتوسع في هذه الرسائل الإعلامية على صفحاتها في الإعلام التقليدي التي تتواجد الآن بالتوازي على المواقع الإلكترونية لهذه الصحف.

وأعرب الحمادي، عن ثقته الكبيرة في التطور والطفرة التي تشهدها وسائل الإعلام كافة في المؤسسات الصحفية والإعلامية بالإمارات، فيمكن الآن للقارئ أن يقرأ الصحيفة، على الهواتف الذكية كما هي مطبوعة بكافة صفحاتها، وهذا سهل كثيراً على سرعة وسهولة تداول المعلومات للقارئ، كما هي أيضاً موجودة لدى مراكز التوزيع المنتشرة في الدولة.

وأشار الحمادي، بأن الجمعية استحدثت ضمن لجانها، لجنة الإعلام الرقمي، التي تهدف إلى تنظيم الدورات التدريبية المكثفة للصحفيين والإعلاميين، وتعمل اللجنة أيضاً على تنظيم الورش العملية، لتعريف الصحفيين بكيفية الاستخدام لكل ما هو جديد وحديث في وسائل الصحافة الذكية، واستخدام الصحافة الرقمية ووسائل الجرافيك، لتوصيل المعلومات إلى القارئ بطريقة مبسطة وسهلة، تعتمد على توثيق المعلومات بشكل دقيق.

الدولة تبوأت مكانة الصدارة

قال الدكتور أحمد المنصوري، مشاركتنا في الاجتماع مع الاتحاد الدولي للصحفيين جاءت للتأكيد أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، وهي تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة والعالم من حيث توفر جميع مستلزمات التقنية التكنولوجية المطلوبة للإعلام الرقمي، لذلك لم تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة أية مشكلة بالنسبة لتحويل وسائل الإعلام التقليدية لديها إلى الإعلام الرقمي.

وأضاف المنصوري، أن كل المؤشرات الإعلامية بخصوص التنافسية وبخصوص الجاهزية الرقمية تؤكد أن الدولة تبوأت مكانة الصدارة في هذه المؤشرات وعلى وسائل الإعلام أن تواكب هذا التطور الموجود وأن تستهدف جميع الإمكانيات لديها لتوفير محتوي مهني ومسؤول اجتماعياً عبر منصات الإعلام الرقمي.

وأكد المنصوري، على أن ما نشهده اليوم من معظم فئات المجتمع خاصة الجيل الجديد من الشباب يوجه كل اهتماماته نحو الإعلام الرقمي، بحيث أصبحت منصات الإعلام الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، هي مصدر المعلومات لدى الشباب، لذلك يتعين على المؤسسات الإعلامية السعي من أجل أن يكون لها حضور قوي وفعال، وتزيد من التواصل مع مختلف فئات المجتمع خاصة جيل الشباب حتى تثبت حضورها وأن تقدم وسائل الإعلام الرقمي المحتوى الإعلامي النافع من المصدر الموثوق للمعلومات. وشدد المنصوري، على ضرورة التعريف بمصطلح التربية الرقمية، وأهميته بأن تتطلع مؤسسات المجتمع المختلفة، من مؤسسات تربوية، وتعليمية، وإعلامية، بمسؤوليتها لتوعية أفراد المجتمع نحو الاستخدام الأمثل لوسائل الاتصال الحديثة وللإعلام الرقمي.