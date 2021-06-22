نهيان بن مبارك يستقبل سفير أفغانستان

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره، أمس، أحمد جاويد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة والوفد المرافق.

وفي بداية اللقاء، رحب معاليه بسفير أفغانستان وإسماعيل ميياخيل مدير عام إذاعة وتلفزيون أفغانستان، مؤكداً على رسوخ العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أفغانستان وتطورها في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وبحث الجانبان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما التسامح والتعايش تعزيزاً لمبادئ الأخوة الإنسانية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الازدهار العالمي لخير الإنسانية جمعاء، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد أحمد جاويد حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات إلى آفاق أوسع تشمل مختلف المجالات، مؤكداً على دور الإمارات الرائد عالمياً في تعزيز الاستقرار والازدهار انطلاقاً من مبادئها الراسخة في إرساء قيم السلام والتسامح والتعايش التي باتت نموذجاً ملهماً في العلاقات الإنسانية بين دول العالم.