مع انطلاق جلسات قمة المستقبل الرقمي بأبوظبي غداً.. حكومات المستقبل على طاولة النقاش

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق أولى جلسات «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» رسمياً في أبوظبي غداً، تحت عنوان «حكومات المستقبل». وستجمع الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى رفيع المستوى الذي يقام افتراضياً نخبة من كبار الشخصيات والخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتقام «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» تمهيداً للنسخة الثانية من «قمة المستقبل الرقمي»، والتي ستقام يومي 22 و23 فبراير 2022 في الاتحاد أرينا في أبوظبي. وستبحث هذه القمة العالمية، التي تستضيفها دائرة الإسناد الحكومي ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، وتتولى تنظيمها «شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط»، مستقبل التحول الرقمي.

وستتضمن الجلسة الأولى حلقة نقاشية تجمع نخبة من الخبراء وقادة الفكر من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إستونيا وسنغافورة، سيقدمون خلالها الرؤى والأفكار حول الابتكار الحكومي في السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى تقييم ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي.

كما سيناقش المتحدثون من المنطقة والعالم دور التقنيات الناشئة في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، مع بحث أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص. وإضافة إلى ذلك، سيبحث المشاركون التقدم المحرز على صعيد مساعي التحول الرقمي في القطاع الحكومي ومدى تأثير هذه المبادرات على جودة الخدمات الحكومية وسعادة المتعاملين وتجربتهم بشكل عام.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: ستمهد «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» الطريق لمزيد من النقاشات العميقة التي سيتم طرحها واستعراضها في قمة المستقبل الرقمي 2022. وستكون «حكومات المستقبل» واحدة من أهم وأبرز الموضوعات التي نستهل بها أولى جلساتنا وتبادلنا للأفكار والرؤى والتحليلات. وسنناقش خلال هذه الجلسة بشكل عميق قوة التقنيات الرقمية ودورها في تمكين حكومات المستقبل وإعادة تشكيل مجتمعنا وتلبية احتياجاتنا المستقبلية كمجتمع عالمي.

وأضاف العسكر: «يمكننا من خلال الابتكار الحكومي مدعوماً بشراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، بناء منظومة تلبي الاحتياجات المستقبلية. وتُعد الجلسة الافتراضية الأولى من سلسلة جلسات قيادة قمة المستقبل الرقمي منصة مثالية لتطوير حلول مبتكرة تتماشى مع المتطلبات الحالية والمستقبلية للحكومات والشركات والمجتمعات».

وتضم قائمة المتحدثين في الجلسة الأولى، راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، ونيلي ليوسك، سفيرة الشؤون الرقمية في وزارة الخارجية لجمهورية إستونيا، وتشان تشيو، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الرقمية في مكتب الدولة الذكية والحكومة الرقمية في سنغافورة، وسيد حشيش، المدير العام الإقليمي لـ «مايكروسوفت في الإمارات».

وتدار الجلسة النقاشية من قبل فادي كساتلي، الشريك الاستشاري ومدير أنظمة المؤسسات والحلول السحابية في شركة «كيه. بي. أم. جي» (KPMG).

وستقدم «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» المقرر استضافتها في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2021، محتوى حصرياً حول الركائز الأساسية لمبادرات التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وسيتم تحديد موضوعات الجلسات استناداً إلى المحاور الأربعة لقمة المستقبل الرقمي 2022 وهي، مستقبل الخدمات الحكومية، ومستقبل البيانات، ومستقبل التكنولوجيا، ومستقبل الأمن السيبراني.

كما ستُمكن «سلسلة جلسات قمة المستقبل الرقمي» الوفد المشارك من التواصل وبناء العلاقات عبر الجلسات الافتراضية ومكالمات الفيديو، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة التي يقدمها العارضون عبر «الإنترنت».