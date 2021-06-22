14 شكوى للجنة «الوطني»

أبوظبي (الاتحاد)

اطلعت لجنة الشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقدته برئاسة علي جاسم رئيس اللجنة أمس، على «14» شكوى معروضة أمامها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد العبار الشامسي، وسمية عبدالله السويدي، وعائشة رضا البيرق، كما حضرها من الأمانة العامة للمجلس كل من: الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وقال علي جاسم: إن اللجنة اطلعت على الشكاوى الواردة للمجلس واتخذت بشأنها الإجراءات والقرارات اللازمة، كما تابعت مسار بعض الشكاوى وقررت مخاطبة الجهات الحكومية ذات الصلة لمزيد من الاستيضاح، منوهاً أن اللجنة ناقشت أيضاً خلال اجتماعها آلية تطوير عمل اللجنة وفق اختصاصات المجلس.