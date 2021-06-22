تحصيل «أجرة عجمان» إلكترونياً

عجمان (وام)

وقعت دائرة المالية وهيئة النقل بحكومة عجمان اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، وشركة Magnati بهدف توفير خدمة دفع تعرفة مركبات الأجرة إلكترونياً بطريقة آمنة ومريحة بدلاً من الدفع النقدي.

وقّع الاتفاقية مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان وعمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل بعجمان ورامانا كومار الرئيس التنفيذي لشركة Magnati المملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي الأول. وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة، والحد من مخاطر انتقال عدوى فيروس«كوفيد-19» في ظل الظروف الراهنة.