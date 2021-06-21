معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي يعيّن خبراء دوليين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، أمس، تعيين خبراء دوليين في مجال المواد المتقدمة بمجلس المستشارين في مركز بحوث المواد المتقدمة.

وتأتي هذه التعيينات تأكيداً للمبادرات المتوالية والمرتكزة على الابتكارات وعمليات الأبحاث والتطوير المستمرة في معهد الابتكار التكنولوجي.

ويُعدّ مركز بحوث المواد المتقدمة أحد المراكز الأولية السبعة المتخصصة في معهد الابتكار التكنولوجي. وهو من بين المراكز العالمية القليلة التي تجمع بين الخبراء لإجراء بحوث ريادية في المواد المتقدمة. ومن خلال التعاون مع 54 عالماً وباحثاً ومهندساً تشمل مجالات البحوث التي يهتم بها المركز حالياً: المواد النانوية والمواد الممتصة للطاقة والتصنيع، بالإضافة والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الخارقة، وغيرها.

ويضمّ مجلس المستشارين: البروفيسور ستيفان ماير، رئيس قسم النظم النانوية الهجينة، كلية الفيزياء في جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونخ، ورئيس قسم «لي-لوكاس» للفيزياء التجريبية في إمبريال كوليدج لندن، والبروفيسور روبرت لي، الأستاذ والرئيس بالإنابة لقسم علوم وهندسة المواد، وعميد مشارك لكلية العلوم والهندسة وكلية تشاو يي تشينغ للدراسات العليا في جامعة سيتي بمدينة هونغ كونغ، والبروفيسورة شينهوا وو، نائب المستشار (الشراكات الدائرية) في جامعة موناش ومدير مركز موناش الدولي للصناعات المتقدمة، والبروفيسور فيكرام دشباندي، الرائد بمجال المحاكاة وأستاذ هندسة المواد بقسم الهندسة في جامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، والبروفيسورة جينفييف لانغدون، الخبيرة في تشخيص المواد وأستاذ هندسة التفجير وتأثيره في جامعة شيفيلد في المملكة المتحدة والبروفيسور الفخري في جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، والبروفيسور ويسلي كانتويل، أستاذ هندسة الفضاء ومساعد العميد للبحوث في جامعة خليفة، ومدير مركز أبحاث وابتكار الطيران في الإمارات، والبروفيسورة فاطمة مونتيمور، نائب الرئيس في للأبحاث والعلاقات الدولية في معهد العلوم المتقدمة، والأستاذة في قسم الهندسة الكيميائية والباحثة في مركز الكميمياء البنيوية بالبرتغال.

وقال الدكتور محمد الطنيجي، كبير الباحثين بمركز بحوث المواد المتقدمة: «المركبات والمواد المتقدمة قيمتها عظيمة للغاية في مناحٍ مختلفة من الحياة اليوم- مثل الإلكترونيات والبصريات والرعاية الصحية، إذ تسهم بتغيير جذري في أسلوب مزاولة الشركات لأعمالها».

تكنولوجيا

يُذكر أن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع «الأبحاث التطبيقية» التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، هو مركز عالمي رائد يختص بالبحث والتطوير، ويركز على الأبحاث التطبيقية وتكنولوجيا العصر الجديد. ويضم المعهد تحت مظلته سبعة مراكز بحثية متخصصة في مجالات الكوانتوم والروبوتات المستقلة والتشفير والمواد المتقدمة والأمن الرقمي والطاقة الموجهة والأنظمة الآمنة. ومن خلال العمل مع مجموعة مميزة من أصحاب الموهبة والجامعات والمؤسسات البحثية والشركاء المتخصصين من جميع أنحاء العالم، يمثل المعهد ملتقى فكرياً فريداً يساهم في دعم نمو وازدهار منظومة البحث والتطوير في أبوظبي والإمارات. ويعمل المعهد على ترسيخ مكانة أبوظبي والإمارات مركزاً رائداً للابتكار.