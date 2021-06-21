افتتاح مركز التصميم السلوكي المؤسساتي في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

استضافت جامعة نيويورك أبوظبي الفعالية الافتتاحية لإطلاق مركز التصميم السلوكي المؤسساتي، وهو المؤسسة الأولى من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ستطبق أحدث الرؤى العلمية من أبحاث العلوم الاجتماعية السلوكية لتعزيز عملية وضع السياسات العامة.

حضر الفعالية المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وكاس سنستين، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد ومؤسس ومدير برنامج الاقتصاد السلوكي والسياسة العامة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، وآل روث الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2012، إلى جانب أكثر من 70 شخصاً، وتحدث خلالها عن بعد خبراء من مختلف أنحاء العالم في مجال العلوم الاجتماعية السلوكية.

وقال نيكوس نيكيفوراكيس، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير المشارك لمركز التصميم السلوكي المؤسساتي: «يهدف المركز الجديد إلى تطوير الشراكات مع المجتمع المحلي لتعزيز كفاءات العلوم الاجتماعية السلوكية في حكومة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمساهمة في تصميم سياسات ذات أسس علمية».

تتخصص العلوم الاجتماعية السلوكية في دراسة الجوانب المعقدة والمتنوعة للسلوك البشري، فبدلاً من الاعتماد على نماذج الاقتصاد الكلاسيكي التي تفترض اتبّاع البشر لمناهج منطقية بالكامل، يستخدم هذا المجال رؤى وتحليلات من العلوم السلوكية، بما فيها علم النفس والعلوم المعرفية، لفهم السلوك البشري والتنبؤ به بشكل أفضل.

من جانبه، قال جون وودرز، أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير المشارك لمركز التصميم السلوكي المؤسساتي: «يتمثل الهدف الشامل للمركز في تطوير نماذج تجريبية للسلوك البشري واستخدام هذه النماذج لتحسين الرفاهية الاجتماعية عبر السياسة العامة والتصميم المؤسسي الذي يعالج العديد من التحديات الحكومية، ضمن مجالات متنوعة، مثل تحسين النتائج الصحية أو زيادة الإيرادات من مبيعات الأصول العامة».

وقال نيكيفوراكيس: «علينا تصميم السياسات والإجراءات التي تتناول المشاكل الاجتماعية بنفس الأسلوب المنهجي الذي يتبعه العلماء حول العالم لتطوير لقاح ضد فيروس (كوفيد-19)، حيث يتعين تشخيص أسباب العلة، وتصميم العلاجات بغرض اختبارها وتطبيق أفضلها على نطاق واسع. وفيما يتعلق بتصميم السلوك المؤسساتي، علينا دراسة البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي ستخضع للسياسة الجديدة، وذلك من خلال جمع المعلومات وتحليلها بدقة».

وبالإضافة إلى أبحاثه العلمية المتطورة، سيلعب المركز دوراً محورياً في تعزيز كفاءات العلوم الاجتماعية السلوكية من خلال تطوير الشراكات مع الجهات الحكومية، بما يتضمن تقديم دورات جديدة لتدريب المواهب المحلية وتخطيط برامج التعليم التنفيذي لموظفي الحكومة والقطاع الخاص.

من جهته، قال آل روث، أستاذ الاقتصاد بجامعة ستانفورد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2012: «لا تقتصر عملية تصميم السوق على خبراء الاقتصاد فحسب، بل تحتاج لتضافر الجهود».